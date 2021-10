Efter en mandag, hvor danskerne kunne læse om den højeste inflationsrate i Danmark i ni år samt historiske pristigninger på alt fra el og gas til benzin og diesel, kommer der nu endnu et varsel om et hak til din pengepung.

Denne gang er det supermarkederne, som direkte varsler, at du kommer til at skulle betale mere for dine dagligvarer.

Overfor Børsen erkender Lidl, Coop og Salling Group, at deres leverandører har oplevet så voldsomme stigninger på råvarer, at det nu er uundgåeligt, at priserne også stiger ude i butikkerne.

Lige nu ligger leverandørerne og de forskellige supermarkedskæder i årsforhandlinger, og selvom supermarkederne bedyrer, at de kæmper for at holde priserne i ro, er der ikke så meget at gøre:

Du skal til lommerne.

»Vi bliver nødt til at sende regningen videre til kunderne, og det vil afspejle sig i priserne til forbrugerne,« lyder det eksempelvis fra Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop, i et interview med Børsen.

Rygterne om stigende priser på dagligvarer har længe floreret – både fordi forskellige varer har været ramt af dårlig høst, fordi fragtpriserne er steget, og fordi råvarepriserne på verdensplan er steget voldsomt.

Alligevel har man ikke rigtigt kunne se nogle markante stigninger i de danske inflationstal for fødevarer indtil i går.

Første lille varselsskud lød nemlig mandag, da Danmarks Statistik udsendte prisindeks for september, hvor inflationen generelt lå på 2,2 procent – den højeste i ni år.

På fødevarefronten lå inflationen på 1,5 procent – den højeste inflationsrate på fødevarer i 15 måneder og første gang i 13 måneder, at den var over én procent.

Og nu tyder meget altså på, at der er mere på vej.