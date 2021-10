Det var en årsopgørelse, som dumpede ind midt på sommeren, der for alvor blev et chok for Lisette Warburg og hendes familie.

De skulle af med 2.500 kroner oven i den normale kvartalsregning for gas, som de opvarmer deres bolig med. Og det var ikke enden på prisstigningen. Det var begyndelsen.

Gas- og elpriserne er nemlig eksploderet det seneste år, og det viser Lisette Warburgs eksempel meget præcist.

Efter den store ekstraregning bad Lisette gasselskabet om at sende månedlige regninger fremover.

I oktober lød gasregningen på 2.600 kroner. 800 kroner mere end i april, hvor de brugte nogenlunde samme mængde gas, men 'kun' måtte af med 1.800 kroner.

Samtidig er elregningen steget med 180 kroner om måneden.

Med andre ord: Lisette Waburg står lige nu og stirrer på en ekstraregning på 1.000 kroner om måneden.

»Det er voldsomt at stå i, når det stiger med 1.000 kroner om måneden over så kort tid. Det er rigtig mange penge i vores budget. Og vi frygter, at det bliver værre over den kommende vinter,« siger 37-årige Lisette Warburg fra Skallebølle på Fyn.

Lisette Warburg er hårdt ramt af prisstigninger på el og gas. Foto: Privat Vis mere Lisette Warburg er hårdt ramt af prisstigninger på el og gas. Foto: Privat

Lige nu er ekstraregningen så voldsom, at det kan tvinge familien til at fraflytte det hus på 235 kvadratmeter, de i dag lejer.

Samtidig med de store ekstraregninger er familiens indkomst nemlig faldet, fordi Lisettes mand har skiftet job, mens hun selv er på dagpenge.

Det er en cocktail, som er et voldsomt pres på økonomien.

»Vi kigger efter noget andet at bo i, fordi især gasprisen trækker så mange tænder ud. Det er super ærgerligt, at situationen tvinger os til at se efter noget andet,« siger Lisette Warburg:

»Vi har også to biler, og brændstofpriserne er også steget. Så det kan virkelig mærkes.«

Og netop familier som Lisette Warburgs er enormt sårbare i den situation, der lige nu udspiller sig i Danmark.

Her ramte inflationen i september 2,2 procent – det højeste niveau siden 2012.

Det var dog især trukket op af en stigning på 55 procent i gaspriserne, 15,2 procent i elprisen, 22 procent i dieselprisen og 18 procent i benzinprisen.

»Der er tale om internationale prisstigninger, og det kan man ikke gøre så meget ved. Varmer man med gas eller el, kan man absolut mærke det på privatøkonomien,« siger Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea:

»Pendler man samtidig, så bliver man ramt hårdt. De gennemsnitlige stigninger rammer ikke danskerne særlig hårdt over en bred kam, men de rammer nogle grupper meget hårdt.«

Danske Bank har tidligere lavet beregninger for B.T., der viser, at de 400.000 husstande, der varmer med gas, lige nu står til en ekstraregning på 1.000 kroner om måneden på grund af de vilde prisstigninger.

Varmer du med elektricitet via en varmepumpe, lyder ekstraregningen på omkring 350-400 kroner om måneden.