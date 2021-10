Ønskerne var tydelige og ikke til at tage fejl af, da en nu terrortiltalt mand i november 2019 mødtes på et hotelværelse med en mand, som han ikke vidste var hemmelig agent for PET – Politiets Efterretningstjeneste.

Her ønskede køberen at få fat i fire skydevåben og lyddæmpere. Og hensigten var at begå terror.

Det forklarede lederen af den afdeling i PET, som havde ansvaret for agenterne i sagen, mandag formiddag i Københavns Byret.

Her sidder den 26-årige og hans kammerat tiltalt for forsøg på at begå terror. De nægter sig skyldige.

PET-lederen blev af sikkerhedshensyn afhørt, mens sagens tiltalte, presse og andre tilhørere sad i særlige lytterum, så PET-lederens udseende forblev en hemmelighed.

Men vidneudsagnet fra PET-lederen var ikke mindre belastende af den grund.

»Vi får at vide, at det er med henblik på at lave terrorangreb. Vi får at vide, at vedkommende ikke er alene om det,« forklarede han om mødet på hotelværelset.

»Vi får at vide, at vedkommende har forsøgt at skaffe de her våben gennem længere tid – både i bandemiljøet og via en kontakt i Tyskland,« siger PET-lederen og slår senere fast:

»Han fortæller os ved mødet på hotelværelset præcist, hvad han har tænkt sig at gøre. Det fortæller han i et klart sprog. Hvem han har tænkt sig at skyde og hvorfor.«

Nogle uger efter mødet på hotellet – 11. december 2019, hvor prisen for købet af våbnene var på plads – mødtes den 26-årige med en af politiets agenter og købte to pistoler med lyddæmpere, seks magasiner og 750 patroner.

PET havde i et halvt års tid forud for anholdelserne langsomt arbejdet sig ind på de to tiltalte, som man mistænkte for at tilhøre det radikaliserede islamistiske miljø i Danmark.

På et lukket chatforum på tjenesten Telegram havde PET oprettet en fiktiv profil, som på et tidspunkt begyndte at skrive direkte med en af de tiltalte, som angivelig samlede penge ind til en såret person i Tyrkiet.

På et tidspunkt mødtes den tiltalte med en PET-agent, som støttede indsamlingen med et pengebeløb, og efterhånden begyndte man også at drøfte, om der kunne skaffes våben.

Det kulminerede 11. december 2019 ved 12-tiden på parkeringspladsen ved indkøbscenteret Field's på Amager, hvor våbensælgeren var en undercover-betjent fra PET, der havde aftalt en pris på 6.800 kroner for våbenleverancen

Begge de to 26-årige mænd blev anholdt, og 19 andre blev anholdt på Fyn, i Storkøbenhavn og i Aalborg i en aktion tilrettelagt af PET og det almindelige politi.

Senere har anklagemyndigheden opgivet sigtelserne om forsøg på terror mod de fleste af de andre anholdte, men ikke dem alle.

Eksempelvis blev en 31-årig mand fra Ghana i marts idømt to års fængsel og udvisning af Danmark for bestandig ved Retten i Odense for støtte til og opildning til terror samt forsøg på terrorfinansiering.

Tidligere har den ene tiltalte i et retsmøde sagt, at det var en grotesk lav pris, som undercover-betjenten fra PET lokkede med – nemlig 6.800 kroner for to pistoler, lyddæmpere samt ammunition.

Politi og anklagemyndigheden har derimod bidt mærke i de fundamentalistiske religiøse følelser, som den nu tiltalte forud for anholdelsen luftede under en chat om våben.

Men det var kun for at presse prisen ned, at han kom med de bastante udsagn, har han forklaret i et tidligere retsmøde i Østre Landsret.

Den ene af mændene skal også ivrigt have fulgt med på kanaler med sympatisører med Islamisk Stat på flere kanaler på beskedtjenesten Telegram. Men han har ikke set videoerne, har han forklaret.

På en af de tiltaltes mobiltelefon er der også fundet spor af blandt andet flere blodige henrettelsesvideoer fra Islamisk Stat, som er afsendt via terrororganisationens såkaldte nyhedsbureau Amaq.

På videoerne ser man eksempelvis bagbundne mænd blive henrettet på klos hold med skud i baghovedet, mens de islamistiske krigere jubler.

Anklagemyndigheden vil muligvis kræve, at den ene af de 26-årige frakendes sit danske statsborgerskab.

Den anden jævnaldrende tiltalte er ikke dansk statsborger. Han kræves udvist, fremgår det af anklageskriftet.

Der ventes at falde dom i sagen senere på måneden.