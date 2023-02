Lyt til artiklen

Spileksperten Benjamin Leander blev torsdag aften udsat for røveri i sit hjem i Nordsjælland. Det oplyser han på Twitter, hvor han har knap 20.000 følgere.

»For en halv time siden blev jeg overfaldet og røvet i mit eget hjem, mens min søn, min kæreste og min bonusdatter overværede det hele. Jeg er okay efter omstændighederne, men tager lige en timeout i alle henseender de næste par dage«, skrev han efter det anmeldte røveri.

For en halv time siden blev jeg overfaldet og røvet i mit eget hjem mens min søn, min kæreste og min bonusdatter overværede det hele. Jeg er okay efter omstændighederne, men tager lige en timeout i alle henseender de næste par dage. — Benjamin Leander (@LeandinhoDK) February 23, 2023

Nordsjællands Politi bekræfter over for B.T., at de efterforsker en sag, hvor en person er blevet udsat for røveri i eget hjem.

»Klokken 19:27 ringer to mænd på døren. Da der bliver åbnet, går de ind i boligen, hvor de skubber til den mandlige beboer, og der er en ordveksling, der tyder på, at de er uenige om en betaling«

»De fremsætter trusler og forlader efterfølgende stedet«, oplyser pressevagten fra Nordsjællands Politi til B.T.

De to mænd er begge danske af udseende. De ene beskrives som 185-190 cm høj, karseklippet, muskuløs og iført mørkt joggintøj, mens den anden ifølge oplysningerne er 175-180 cm høj og ligeledes iført mørkt joggingtøj.

Benjamin Leander er bettingekspert og har tidligere hele to gange vundet en million kroner på tip 13.

Første gang han vandt den ypperste pris blandt tippere var i 2018, hvor han midt under en indkøbstur i Netto opdagede, at han havde scoret den helt store gevinst på en million kroner. Han fejrede gevinsten med at købe en halv liter kakakomælk.

B.T. har været i kontant med Benjamin Leander, der ikke har yderligere kommentarer til sagen.