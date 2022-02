»Vi vil gerne sige tak for hjælpen til alle dem, der allerede nu har hjulpet.«

Sådan siger Bente, mor til den forsvundne Oliver Ibæk Lund, der har været forsvundet siden fredag, på vegne af familien.

Hun forklarer, at familien i øjeblikket forholder sig afventende i en svær situation.

»Vi er bekymrede og kede af det. Det hele virker uvirkeligt.«

Oliver Ibæk Lund er ikke set siden fredag klokken 01. Foto: Nordjyllands Politi

»Vi forholder os håbefulde. Vi håber, han dukket op i god behold, og vi bliver ved med at lede efter ham,« oplyser hun i et skriftligt svar til B.T.

Oliver Ibæk Lund er ikke set siden natten til fredag, hvor han sidst blev set klokken 01 på Toldbods Plads i Aalborg på vej hjem fra en bytur.

Siden har politi, beredskab og frivillige ledt massivt efter ham. Desværre uden held. Organisationen Missing People har også bidraget, og de fortsætter deres eftersøgning mandag.

Og hvis man har mulighed for det, håber familien, at folk vil deltage i eftersøgningen.

»Vi har brug for al den hjælp, vi kan få, så vi kan få dækket så stort et område som muligt.«

I tilfælde af, at Oliver kan have søgt ly i kældre, haver, skurer, baggårde, udhuse eller lignende, beder familien borgere om at tjekke dette også.

»Vi vil også gerne opfordre folk i Aalborg til at gennemgå deres overvågningskameraer – både dem på huse og biler. De skal først og fremmest tjekke det, der er optaget natten mellem torsdag og fredag fra klokken 00.40 og frem.«

Oliver Ibæk Lund beskrives som almindelig af bygning, med mørkt kort hår og med briller. Han var iført mørk uldfrakke, lyseblå jeans og brune sko, da han forsvandt.

Flere end 100 mennesker eftersøger søndag middag 21-årige Oliver Ibæk Lund, der har været forsvundet siden natten til fredag.

Hvis du har set Oliver, eller har oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på telefon 1-1-4.

»Vi savner Oliver og vil gerne have al den hjælp, vi kan få, så vi kan få ham hjem.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nordjyllands Politi på nuværende tidspunkt.