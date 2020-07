Kevin Magnussen og Haas-teamet fik med en 12.-plads heller ikke point i anden afdeling af Formel 1-VM 2020, der for anden søndag i træk blev afviklet på Red Bull Ring. Alligevel var danskeren optimistisk efter løbet.

»Det positive, vi kan tage med herfra, er, at vi fik kørt en masse omgange, at vores race-pace er o.k., og at bilen passer godt på dækkene,« sagde han.

Magnussen understregede på de første meter sit ry som en af de allerbedste startere i feltet. Han passerede flere biler i første og andet sving, men i tredje sving blev han påkørt. Charles Leclerc satte et optimistisk angreb ind på sin Ferrari-kollega Sebastian Vettel, og de to teamkammerater ramlede sammen. Sammenstødet var så kraftigt, at Vettel blev skubbet ind i Magnussen.

»Jeg bliver ramt på siden, og der ryger nogle kulfiberdele af bilen. Jeg ved ikke, hvor meget det hæmmede bilen, den kørte på sin vis o.k. Men det er klart, en racerbil ikke bliver bedre af, at man ødelægger den,« sagde han

Resten af løbet kæmpede Magnussen både med konkurrenterne og sin beskadigede bil.

»Jeg vandt nogle pladser og lå egentlig ret godt. Softdækkene holdt bedre, end vi havde ventet, og balancen var god, så det beviser, at bilen er bedre end sidste år. Der var også god fart i bilen på mediumdækkene efter pitstoppet. Så kommer Grosjean og jeg lidt i vejen for hinanden. Vi lå på kryds og tværs af hinanden på grund af vores strategier og kæmpede om de samme pladser til sidst. Ikke med vilje og ikke noget, man kan gøre særligt meget ved, men det var lidt akavet,« sagde Magnussen om en tæt duel med teamkammerat Romain Grosjean, der endte med franskmanden på 13.-pladsen, et halvt sekund efter danskeren.

Verdensmesteren Lewis Hamilton dominerede løbet fra pole position. Hans teamkammerat Valtteri Bottas forsvarede med andenpladsen sin føring i VM, men undervejs måtte han kæmpe hårdt med Max Verstappen (Red Bull-Honda). Alexander Albon (Red Bull-Honda) blev nummer fire, mens unge Lando Norris (McLaren-Renault) på femtepladsen imponerede for anden weekend i træk.

Formel 1-VM fortsætter allerede i næste weekend med Ungarns Grand Prix på Hungaroring uden for Budapest.