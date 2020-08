Kevin Magnussens Formel 1-fremtid hænger tæt sammen med, hvad der sker med Haas F1 Team. Han har realistisk set ikke andre Formel 1-muligheder for 2021.

Hvad sker der så med Haas F1 Team? Der er tre scenarier.

HAAS F1 TEAM FORTSÆTTER

2020 er Haas-teamets femte sæson i Formel 1. Teamejer Gene Haas' første femårsplan udløber, men han har ikke haft den sportslige succes, han håbede på.

Teamets tre første år viste en stigende formkurve og kulminerede med den flotte femteplads i VM 2018.

Men sidste år var med den temperamentsfulde VF19-model og en samlet niendeplads en fiasko. Dette års VF20 er mere forudsigelig, men det bedste, Haas kan håbe på, er en samlet ottendeplads.

Det er på den baggrund, Gene Haas skal bestemme, om han vil fortsætte. Der er gode argumenter for at blive i Formel 1: Teamet beviste med femtepladsen i 2018, at man har masser af potentiale. Og næste år indføres der et loft over de 10 teams' budgetter, der vil rykke feltet tættere sammen.

Budgetloftet ligger højere end de beløb, Haas bruger i øjeblikket, men det vil tvinge hovedparten af de øvrige teams til at skære ned.

Hvis Haas fortsætter i Formel 1, er det sandsynligt, at Magnussen bliver i teamet.

Gene Haas (t.v.) skal i de kommende uger tage stilling til sit Formel 1-teams fremtid. Beslutningen vil være afgørende for Kevin Magnussens (t.h.) muligheder. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Gene Haas (t.v.) skal i de kommende uger tage stilling til sit Formel 1-teams fremtid. Beslutningen vil være afgørende for Kevin Magnussens (t.h.) muligheder. Foto: Grand Prix Photo

HAAS F1 TEAM BLIVER SOLGT

Gene Haas kan også vælge at sælge sit Formel 1-team. Et par andre teams er med succes handlet de seneste år: En kapitalfond styret af den svenske Rausing-familie overtog Sauber (nu Alfa Romeo), og den canadiske rigmand Lawrence Stroll stod i spidsen for en investorgruppe, der købte Force India (nu Racing Point.

Men hvis man har ambitioner om at blive ejer af et Formel 1-team, vil det være mere oplagt at købe det historiske og mere velfunderede Williams-team, der er officielt til salg.

Nye teamejere kommer ofte selv med mindst en af kørerne. Rausing købte Sauber for at sikre Marcus Ericssons plads i teamet, og det er ingen tilfældighed, at den ene Racing Point nu køres af Lawrence Strolls søn Lance.

Hvis Haas sælger sit team, er Magnussens Formel 1-fremtid i fare.

HAAS F1 TEAM LUKKER

Skrækscenariet for Magnussen og de øvrige medarbejdere er, at Gene Haas vælger at lukke sit team ned.

Det kan han gøre relativt nemt og billigt, for alle hans vigtigste kontrakter – med motorleverandør Ferrari, chassis-partner Dallara, kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean og med Formel 1-organisationen – udløber efter denne sæson.

Der er altså ingen partnere, der skal kompenseres for brudte aftaler, og hvis Gene Haas er i tvivl om sin Formel 1-fremtid, er årsskiftet 2020/21 det optimale tidspunkt at stoppe på.

Selv med budgetloftet vil Formel 1-teamet være en dyr fornøjelse for Gene Haas. Teamet har ikke mange eksterne sponsorer, og på grund af de dårlige resultater og den reducerede 2020-kalender vil indtægterne fra Formel 1-organisationen falde i 2021.

En ny aftale med Formel 1-organisationen vil sandsynligvis binde Haas til sporten for yderligere fem år, og det er i slipstrømmen af coronakrisen en lang tidshorisont i verdens dyreste sport.

Hvis Haas F1 Team lukker ned, er Kevin Magnussen sandsynligvis ude af Formel 1.