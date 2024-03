Efter fire år med underskud på lidt over en halv milliard kroner, ville mange nok have kastet håndklædet i ringen.

Men ikke den danske rigmand og iværksætter Morten Strunge. Han er tilsyneladende fast besluttet på, at hans podcasttjeneste Podimo skal blive en succes.

Det fortæller han i et interview med Politiken.

Her fortæller han, at Podimo siden lanceringen i 2019 nu har nået målet om 250.000 abonnenter. Men at hans nye mål er højere.

Hvad er målet nu i Danmark, bliver han spurgt om i artiklen:

»Vi går mere i retning af TV 2 Play i størrelse,« svarer Strunge, der tilkendegiver, at man altså går efter at få over en million abonnenter.

Podimo har flere gange været i fokus, da podcasttjenesten trods en storstilet lancering i 2019 alligevel år efter år indtil videre har kørt med underskud.

Senest lød underskuddet for koncernen alene for 2022 på over 300 millioner kroner, viser de officielle regnskaber.

På trods af de store underskud mener Morten Strunge, at det går den rigtige vej. Foto: Soren Bidstrup Vis mere På trods af de store underskud mener Morten Strunge, at det går den rigtige vej. Foto: Soren Bidstrup

En af årsagerne til det store underskud i 2022 er ifølge selskabet, at man har ekspanderet hastigt i udlandet. Alene i 2022 startede Podimo op både i Holland og Finland, og Podimo har nu 220 medarbejdere fordelt på 20 lande.

Selskabet forventer desuden et negativt resultat i næste regnskab, 'da selskabet fortsat investerer i udvikling af it platformen, indtræden på nye markeder samt skabe og købe nyt indhold. Disse investeringer ventes at generere et negativt resultat i de kommende år,’ lyder det i årsregnskabet.

Det er serieiværksætteren Morten Strunge, der var med til at etablere Podimo i 2019.

Han har tidligere stået bag selskaber som Plenti, Mofibo og Onfone. Strunge er fortsat administrerende direktør i Podimo i dag.

Selskabet skulle oprindeligt være en ren podcastplatform, men er siden blevet udvidet til også at tilbyde lydbøger i en forretningsmodel, der er baseret på streamingabonnementer.

Podimo har flere investorer i ryggen. Blandt andet den globale venturefond, 83 North. Også den statslige milliardfond Eifo (Danmarks Eksport- og Investeringsfond) har investeret 100 millioner i podcasttjenesten.