For tre år siden fik den tidligere hofjægermester Christian Kjær konstateret Parkinson.

En sygdom som han mere og mere tydeligt plages af.

Det fortalte hans kone, Susan Astani, da hun fredag var med i sladderprogrammet ‘Det, vi taler om’.

Sygdommen påvirker hele hans krop, fortalte den 52-årige Astani, der selv er læge.

Sådan så det ud, da Susan Astani og Christian Kjær torsdag holdt jul med familien. Foto: privatfoto Vis mere Sådan så det ud, da Susan Astani og Christian Kjær torsdag holdt jul med familien. Foto: privatfoto

»Christian går med stok, og hans balance er ikke så god, så nu har jeg købt en rollator til ham,« sagde hun på en telefonforbindelse fra Schweiz, hvor parret bor.

»Heldigvis fejler hans hjerne ikke noget. Mange blander Parkinson og demens sammen. Men det er ikke det samme,« sagde hun og fastslog, at den 79-årige Christian Kjær stadig er åndsfrisk.

Så klar er han, at parret i næste uge vil rejse til Danmark – for at gå på jagt.

Da Christian Kjær i 2019 fik en betinget dom for at påkøre en trafikofficial, mistede han sit kørekort, sit jagttegn og efterfølgende også sine kongelige titler som kammerherre, hofjægermester og ridder af Dannebrog.

»Han kunne stadig gå på jagt i udlandet, men nu har han fået det fysiske danske jagttegn tilbage. Så i næste uge skal vi på jagt i Danmark,« fortalte Susan Astani til sladderpanelet.

Julefoto af Susan Astani, Christian Kjær og familien samlet til jul i Schweiz. Foto: Privatfoto Vis mere Julefoto af Susan Astani, Christian Kjær og familien samlet til jul i Schweiz. Foto: Privatfoto

En af deltagerne i 'Det, vi taler om' spurgte, hvordan den tidligere hofjægermester kan gå på jagt med rollator, men dét er ifølge Susan Astani ikke det største problem. Problemet er mere at få Christian Kjær til at tage den med:

»Han er lidt for stolt til at bruge den, men hans balance er bedre – han har ikke noget problem med balancen, når han sidder ned.«

Christian Kjær fik de første symptomer på Parkinson i begyndelsen af august 2018, men da der var ventetid til de neurologiske undersøgelser, der kunne stille diagnosen i Danmark, endte rigmanden med at blive undersøgt og få sin diagnose i udlandet.

Den 1. januar 2019 lå Christian Kjær i en scanner, og dagen efter fik han diagnosen.

