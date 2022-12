Lyt til artiklen

Selvom FLSchmidth-arvingen Christian Kjær og hans kone Susan Astani har sagt farvel til Danmark, så har de ikke sagt farvel til den danske jul.

Familien holder fast i de danske juletraditioner, hvilket i år byder på hele to juleaftener.

Det forklarer Susan Astani til B.T., efter at hun torsdag lagde et billede op på Facebook, der viste, at familien gjorde klar til at holde jul torsdag i Schweiz , hvor familien har haft bopæl siden 2019.

»Stella og Leon (Susans to børn fra et tidligere ægteskab, red) skal holde jul med deres far. Så derfor har vi valgt at holde jul i denne uge,« forklarer Susan Astani.

Julefoto af Susan Astani, Christian Kjær og familien samlet til jul i Schweiz. Foto: Privatfoto

Hun har i alt fire børn, hvor af de tre yngste – Stella, Leon samt sønnen Alexander på ti år, som hun har med Christian Kjær – alle det seneste år har gået i skole Spanien, hvor Susan Astanis mor bor.

De tre børn har allerede haft nogle år på skolebænken i Schweiz, hvor de blandt andet har lært fransk, men i år er valget faldet på en skole i Spanien.

»Vi vil gerne skubbe dem til også at lære spansk (det er deres femte sprog),« fortæller Susan Astani i en sms og tilføjer:

»Heldigvis har de nationale helligdage i Spanien i disse dage, og børnene elsker at stå på ski i Schweiz.«

Christian Kjær og Susan Astani var i sommeren 2022 i Danmark. Foto: Silla Bakalus

Susan Astani og Christian Kjær ejer foruden deres bolig i Schweiz og flere ejendomme i Danmark, også lejligheder i Frankrig og i spanske Marbella:

»Christian og jeg er der (i Spanien med børnene, red.) så meget, som vi kan,« siger Susan Astani, der tidligere har fortalt, at Christian Kjær, der lider af Parkinson, har det bedst med at være et varmt sted.

Derfor er parret primært i Schweiz om sommeren, mens de befinder sig i de varmere lande en del i vinterhalvåret.

Årsagen til at parret valgte at forlade Danmark skal findes i den betingede dom, som Christian Kjær fik i 2019 for at påkøre en trafikofficial. Han mistede som følge af dommen sit kørekort og efterfølgende også sine kongelige titler som kammerherre, hofjægermester og ridder af Dannebrog.

Susan Astani i Schweiz. Foto: Silla Bakalus

Christian Kjær mener, at anklagen er usand og dommen uretfærdig, hvilket fik parret til at forlade Danmark. At det nye hjemland blev Schweiz skyldes, at Christian Kjær har boet i landet en del af sin barndom med sin mor.

Derfor skal julen også holdes i deres 'rigtige' hjem i Schweiz, som er en luksuriøs hytte i byen Villars-Sur-Ollon sydøst for Genevesøen, som Christian Kjær arvede efter sin mor.

»Vi holder 100 procent dansk jul,« forklarer Susan Astan, der også har lagt et billede på Facebook, der viser, at de har fået en leverance fra Danmark, der blandt andet indeholder alt fra Beauvais rødkål og hjemmelavet leverpostej til marcipan, kirsebær sauce og Pama grødris.

Sådan så det ud, da Susan Astani og Christian Kjær torsdag holdt jul med familien. Foto: privatfoto

Derudover har parret fået et juletræ fra Skærbæk Plantage, hvor parret har en ejendom. Og så er der en juleand og en flæskesteg.

»Anden er på grillen, og flæskestegen er i ovnen, så alt er under kontrol,« lyder det fra Susan Astani, der også kan glæde sig over, at hendes ældste søn Sam, der normalt bor i USA, også er med.

Desuden kan parret glæde sig til, at de juleaften kan holde jul igen. Der vil de få besøg af Christian Kjærs søn, Christopher Kjær, som rigmanden har fra sit tidligere ægteskab med Janni Spies.