De jernhårde ladies leverede til tider decideret showbold i 90'erne, og nogle af finterne lever stadig, selvom de danske storhedstider er flere årtier væk.

De fleste kan nok huske Anja Andersens friløber, hvor hun svævede, drejede en halv omgang i luften, fintede et skud mellem benene og derefter lobbede bolden over keeperen, men legenden over dem alle var ikke den eneste dansker, der gjorde sporten kunstnerisk.

Danmarks mest scorende gennem tiderne, Camilla Andersen med 846 mål, stod selv for et ikonisk straffekast, hvor hun snurrede 360 grader rundt, før hun hakkede bolden i mål, og den finte har også gang på jord i 2022.

Se lige her:



このアーティストを日本に感謝します pic.twitter.com/nXta6rmKSZ — Ligue Nationale de Handball (@LNHofficiel) May 9, 2022

Det japanske stortalent Kosuke Yasuhira henrykkede i den franske liga med denne scoring.

'Tak for denne kunstner, Japan,' lyder det.

Den 21-årige Yasuhira blevi starten af året fisket til Nimes i den franske række efter et succesfuldt U21-VM, hvor han også havde brilleret. Dog manglede han at bevise, at han også evnede at slå til i en europæisk topliga.

Lige nu har han hjulpet holdet til en pladsering midt i ligaen, hvor PSG - uden Mikkel Hansen i aktion i anden halvdel af sæsonen - har sikret sig mesterskabet.

