Flere ærlige samtaler med landstræner Nikolaj Jacobsen har sat gang i håndboldkarrieren igen for Lasse Møller.

Den 27-årige Flensborg-Handewitt-spiller har prøvet lidt af hvert i sin karriere, men ofte er det blevet ødelagt af længerevarende skader.

Ved VM i 2023 i Sverige og Polen var han langt om længe med i den endelig trup, men igen blev han skadet undervejs. Igen måtte han sidde ude.

Og det åbnede for en dialog med landstræneren, hvor de to i fællesskab blev enige om at trække stikket fra landsholdstrøjen i en periode. For hans eget bedste. Nu er Møller tilbage efter et års pause.

Lasse Møller er tilbage på landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Lasse Møller er tilbage på landsholdet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg havde en rigtig god dialog med Nikolaj om at komme væk fra landsholdet. Det skulle ikke ligge over hovedet på mig.«

»Det var ham, der sagde, at han for min egen skyld ville give mig fri fra mit hoved. Så jeg var ude i noget tid, men vi har snakket løbende og har fundet ud af, at han gerne ville have mig ind i det igen for at se, hvordan det fungerer,« siger Møller til B.T. og tilføjer:

»Det var en åben dialog, og jeg var hurtig enig. Jeg ville også bare gerne spille håndbold og fokusere på det.«

»Det har jeg været sindssygt glad for. Jeg synes også, man kan se i Flensborg, at mit hoved har haft fri til bare at kunne spille håndbold,« lyder det.

Samtalerne med Nikolaj Jacobsen havde stor betydning. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Samtalerne med Nikolaj Jacobsen havde stor betydning. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

For Møller har netop været storspillende for Flensborg især i denne sæson, og meget af det skyldes hans eget mentale arbejde med mentaltræner Troels Banggaard, der har erfaring fra blandt andet FC Midtjylland og FC København.

»Jeg har investeret rigtig meget i det personligt. At finde mig selv. At finde håndboldspilleren frem efter næsten to års skade. Det har været en mere intens proces end det fysiske,« siger Møller, der prøver at give et eksempel på de små detaljer, der kan hjælpe ham i hverdagen:

»Hvis jeg har haft tankemylder, har jeg nogle greb til træning. Når jeg binder mine sko, sætter jeg mig ned og tænker over, at jeg skal være glad for, at jeg rent faktisk kan binde mine sko og kan spille håndbold. Der er mange facetter, jeg har prøvet at træne på,« lyder det.

Og nu er Møller så tilbage igen i truppen til testkampen mod Schweiz efter at have fulgt EM på sidelinjen. En slutrunde, han længe vidste, han ikke skulle være en del af.

»Det nager mig slet ikke. Jeg ser altid med, jeg er slet ikke bitter og nægter at se kampene. Jeg er jo fan af drengene, og det er mine gode venner,« siger han og slutter:

»Nu glæder jeg mig bare til at være her.«