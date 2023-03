Lyt til artiklen

Simon Pytlick blev allemandseje i januar, hvor han skød sig ind i de danske håndboldhjerter.

Det vilde gennembrud var med til at danne bund for VM-triumfen i Sverige.

I sin første slutrunde imponerende han alt og alle, og da hverdagen ramte ham i hjerteklubben GOG, var han forberedt på, at han ikke skulle ned i et sort hul, som han så Mathias Gidsel komme det efter sit gennembrud.

Alligevel har han lavet en aftale med de folk, han har tættest på.

»Jeg har egentlig kun tænkt over det, når jeg er blevet forholdt det. Jeg har ikke gået og følt, at jeg var på vej ned. Men jeg har lavet en klar aftale med min familie, venner og folk i GOG, at hvis de synes, jeg begynder at ændre mig personligt eller på banen, skal de sige til. Så vil jeg gerne imødekomme det i tide.«

»De skal hellere sige det, så jeg har muligheden for at gøre noget. Det er ikke altid, man selv lægger mærke til det. Hvis de mærker det, skal de sige til,« siger han til B.T.

For Pytlick har det været en fordel at køre lige på og hårdt i GOGs intense kampprogram, der blandt andet har budt på Champions League og en pokaltitel.

»Det er også et spørgsmål, jeg selv har stillet mig. Om det har været en god ting at køre på? Og det tror jeg. Jeg har ikke fået et tomrum, hvor jeg har skullet tænke for meget over tingene. Jeg kom bare i gang med de store kampe. Og vi fik en titel til Final 4, som jeg tror har hjulpet med at holde spændingsniveauet på den helt store scene,« siger han og tilføjer:

»Og så har det også bare været rart at komme hjem til familien igen og få set vennerne igen.«

Pytlick var på banen for landsholdet torsdag i sejren over Tyskland i EHF Euro Cup. Søndag får han dog et hvil i returkampen, melder DHF. Pytlcik er netop blevet præsenteret i den tyske storklub Flensborg-Handewitt.