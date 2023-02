Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er nok mange håndboldspillere, der drømmer om at være som Mathias Gidsel.

Men på ét punkt vil landsholdets nye stjerneskud Simon Pytlick for alt i verden undgå det.

Derfor har Pytlick søgt råd hos sin gode ven, så han ikke ender i samme personlige post-VM-nedtur.

Det siger landsholdsstjernen til TV 2 Sport.

Simon Pytlick har søgt råd hos Mathias Gidsel for at undgå samme personlige nedtur som sin ven efter VM-successen. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Pytlick har søgt råd hos Mathias Gidsel for at undgå samme personlige nedtur som sin ven efter VM-successen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Lighederne mellem de to unge stjerners slutrundedebut er slående.

Begge gik direkte ind som en af Danmarks bærende kræfter og kom på all star-holdet.

Men efter Mathias Gidsels gennembrud i 2021 blev han en forfærdelig søn og ven uden selv at kunne indse det, som han blandt andet fortæller det i en ny dokumentar.

»Det er ikke sikkert, at det samme sker for mig. Jeg håber at undgå det, for jeg så, hvor hårdt det tog på Gidsel,« siger Simon Pytlick til TV 2 Sport og forklarer holdkammeratens gode råd.

Pytlick skal fortsætte med at være sig selv, nyde øjeblikket og ikke tage noget for givet.

De to landsholdsstjerner var i flere år holdkammerater i GOG, inden Mathias Gidsel i sommer skiftede til Füchse Berlin i Bundesligaen.

Samme tur vil nok friste Simon Pytlick, men hvis storklubberne i verdens måske stærkeste håndboldliga ringer til GOG, skal de have den helt store pengepung frem.

Efter sin vilde slutrundedebut koster Simon Pytlick nemlig kassen. Det kan du læse mere om HER.