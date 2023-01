Lyt til artiklen

Landsholdets nye helt store guldfugl, Simon Pytlick, er i øjeblikket på kontrakt hos GOG frem til 2025. Men spørgsmålet er, om fynboerne kan holde på ham så længe?

Det håber direktøren, Kasper Jørgensen. Men han medgiver, at det bliver en af de mere vanskelige opgaver, siger han til B.T.

»Interessen går gennem hans agent, og det er først, hvis der kommer noget mere konkret, at vi får det at vide. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at der ligger rigtig mange forespørgsler.«

»Interessen er stor, og han er interessant for de største klubber lige nu.«

Simon Pytlick under hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus, mandag den 30. januar 2023. Herrehåndboldlandsholdet vandt guld under VM i Sverige, for tredje gang i træk. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Pytlick under hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus, mandag den 30. januar 2023. Herrehåndboldlandsholdet vandt guld under VM i Sverige, for tredje gang i træk. Foto: Mads Claus Rasmussen

Simon Pytlick spillede en vanvittig slutrunde, der i øvrigt var hans første.

51 mål, utallige assists og kåret til turneringens bedste venstre back. Dét taler for sig selv. Og allerede før VM lå der tilbud på bordet, fortæller Kasper Jørgensen.

Direktøren har holdt fast i, at Simon Pytlick også spiller i GOG i næste sæson.

»Jeg refererer bare, hvad Simon har sagt til mig. Han sagde det først, ha ha.«

»Men jeg har været nok år i branchen til at vide, at intet er sikkert. Slet ikke, når han viser sig sådan frem. Jeg håber og tror, at han er hos i 2024, men jeg vil ikke garantere noget.«

Hvilken pris snakker vi om, hvis I skal slippe ham til sommer?

»Arg, det vil jeg ikke gå ind i. Vi er et godt stykke deropad. Så snakker vi vel om den største spillerhandel i dansk håndbold.«

»Vi vil stadig holde os i toppen, og vi vil stadig være konkurrencedygtige,« slår Kasper Jørgensen fast.

Simon Pytlick efter hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus, mandag den 30. januar 2023. Herrehåndboldlandsholdet vandt guld under VM i Sverige, for tredje gang i træk.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Simon Pytlick efter hyldest af guldvinderne på Københavns Rådhus, mandag den 30. januar 2023. Herrehåndboldlandsholdet vandt guld under VM i Sverige, for tredje gang i træk.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Kasper Jørgensen ved ikke, om eller hvornår der skal kigges på eventuelle klubhenvendelser.

»Vi taler naturligvis med vores spillere, og vi er også i dialog med agenterne, når der kommer noget mere konkret. Det drøfter jeg med dem.«

»Vores spillere har det godt i GOG. De leverer bare godt, og vi har prøvet det her. Det er de vilkår, der er, når vi har den plads i fødekæden. Vi arbejder benhårdt med tingene og med at udvikle de næste landsholdsspillere.«

Også Mikkel Hansen, Niklas Landin, Mathias Gidsel, Emil Jakobsen, Lasse Møller og Kevin Møller har fået deres håndboldopdragelse i GOG, hvorefter de har taget skridtet til udlandet.