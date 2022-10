Lyt til artiklen

300 procent.

Så meget stiger priserne for borgere i Jyderup på Vestsjælland, der får leveret fjernvarme. Det skriver DR Nyheder.

Den voldsomme prisstigning rammer blandt andre en familie, som mediet har talt med. Deres varmeregning stiger fra 32.000 kroner til 120.000 til næste år.

Mange danskere har ellers et intenst blik rettet mod fjernvarme for tiden, hvilket ifølge Energistyrelsen er en af de billigste måder at få opvarmet sit hus på.

Men fjernvarmeværket i Jyderup er gasdrevet, hvorfor man har været nødsaget til at hæve priserne grunden den nuværende energikrise.

Værket er opmærksom på, at de stigende priser kan medføre, at nogle har brug for hjælp. Derfor er man også åben for, at der kan indgås afdragsordninger.

Det er Holbæk Kommune, der kan afgøre, om enkelte kunder kan få en særlig hjælp eller dispensation til deres varmeregninger. Men borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) ser et stort dilemma i situationen:

»Dilemmaet er, at hvis man fritager den enkelte borger for fjernvarme, så hæfter de andre fjernvarmekunder for prisstigningen. Hvis mange fravælger fjernvarmen, så går varmeselskabet i yderste konsekvens konkurs, og følgerne af det er ret uoverskuelige,« siger hun til DR Nyheder.

I Assens valgte man i sidste måned at fjerne varmeregninger til kunderne.

»I en tid, hvor vi alle er meget opmærksomme på vores privatøkonomi, mener vi, det er vores pligt at være forudseende og melde ud i god tid, når vi allerede nu kan se, at prisen for 2022 kan sættes ned,« lød det fra formanden for Assens Fjernvarme, Søren Edlefsen, i en pressemeddelelse.