Premier League-klubben Aston Villa har hentet Unai Emery i Villarreal og ansat ham som ny cheftræner.

Det bekræfter klubben på deres hjemmeside.

Efter en række dårlige resultater valgte Aston Villa at fyre Steven Gerrard som deres cheftræner. Hans afløser er nu fundet i Unai Emery, der tidligere har stået i spidsen for Arsenal.

50-årige Emery overtager ledelsen med Aston Villa 1. november, når hans arbejdstilladelse er på plads.

Unai Emery har flere gange ført spanske klubber til stor succes i Europa.

Hele fire gange har han vundet Europa League. Tre gange er det sket med Sevilla, og i 2021 førte han Villarreal til klubbens største triumf efter finalesejr over Manchester United.

Unai Emery har også erfaring med sig fra fransk fodbold, hvor han stod i spidsen for storklubben PSG.

Aston Villa er i skrivende stund på 15.-pladsen i Premier League. Det er ikke tilfredsstillende for en klub, der ser sig selv som et hold, som hører til i den øvre halvdel i tabellen. En ambition, som Unai Emery nu skal forsøge at indfri.