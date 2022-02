Det hollandske medie NRC kan nu afsløre, hvad der ligger bag Marc Overmars’ exit som sportsdirektør i Ajax Amsterdam.

Da nyheden kom frem søndag, lød det blandt andet, at Overmars havde sendt 'upassende beskeder' til kvindelige ansatte i den hollandske storklub.

Men kan NRC altså løfte sløret for, hvad det mere konkret drejer sig om. Mediet har været i kontakt med 11 kvinder, der enten er eller har været ansat i Ajax Amsterdam, og her beretter flere om meget grænseoverskridende beskeder fra Marc Overmars.

Blandt andet har den hollandske landsholdslegende sendt dickpics – billeder af sin penis – til kvindelige ansatte i klubben.

Han har også sendt beskeder til flere kvinder, hvor han udspørger dem om, hvad de har på, hvor de befinder sig, og hvem de er sammen med.

Ifølge NRC er der i flere år blevet hvisket i krogene om Marc Overmars’ upassende adfærd, før det altså i søndags fik konsekvenser.

48-årige Overmars har ikke selv kommenteret på de nye oplysninger i sagen.

Da Ajax søndag sendte en pressemeddelelse ud om Marc Overmars’ stop i klubben, beklagede hovedpersonen selv sine handlinger.

»Jeg undskylder. For en i min stilling er det helt uacceptabelt.«

»Det kan jeg godt se nu. Men det er for sent. Jeg kan ikke se andre muligheder, end at jeg forlader Ajax. Det har også haft kæmpe betydning for mit privatliv. Derfor beder jeg alle om at lade min familie og mig være i fred,« sagde han.

Marc Overmars har været sportsdirektør i Ajax siden 2012. Han har også en lang spillerkarriere bag sig, hvor han blandt andet repræsenterede netop Ajax samt storklubber som Arsenal og Barcelona.

Kantspilleren nåede også at spille 86 landskampe for Holland.