En Marseille-fan er mildest talt utilfreds med klubbens forsvarsspiller Leonardo Balerdi.

Den utilfredse fan er nemlig gået i sultestrejke i protest mod Balerdi, som han vil have helt ud af klubben.

Det skriver The Sun, som ligeledes kan fortælle, at den franske fodboldfan dukkede op foran Marseilles træningsanlæg med et papskilt for at vise sin utilfredshed.

»Dehors,« står der blandt andet tre gange på skiltet, hvilket på dansk kan oversættes til »ud«.

Sådan har Marseille-fanen sat sig foran træningsanlægget. Foto: Twitter: @Serguei Vis mere Sådan har Marseille-fanen sat sig foran træningsanlægget. Foto: Twitter: @Serguei

»Folket i Marseille vil ikke have dig længere. Respekter os, tak,« skriver Marseille-fanen også på skiltet.

Men som om protesten ikke var nok i sig selv, fik fodboldfanen også den udlejede Arsenal-spiller Nuno Taveres til at skrive under på skiltet. Det kan du se i videoen nederst i artiklen.

24-årige Leonardo Balerdi kom til Marseille i sommeren 2021 og har indtil videre været i aktion 85 gange.

Det er da heller ikke den manglende spilletid, som Marseille-fanen er utilfreds med.

Det skulle efter sigende være weekendens kamp mod Strasbourg, hvor Balerdi fik direkte rødt efter blot 29 minutter.

Kampen endte 2-2, og dermed missede Marseille to livsvigtige point i jagten på Ligue 1s førerhold, Paris Saint-Germain.