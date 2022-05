»Det er jo helt vildt. Det er jo pludselig et langt større game, end jeg er vant til at færdes i. Det er vidunderligt,« lyder det begejstret fra Anders Matthesen.

Dansk film går igen verden rundt.

Den 18. maj udkom den første danske Netflix-film, 'Toscana', der er lavet af den danske filminstruktør Mehdi Avaz og har Anders Matthesen i hovedrollen som Michelin-kokken Theo, der pludselig en dag arver sin afdøde fars restaurant i Italien.

Selvom filmen har fået lunkne anmeldelser, er den blevet så stort et hit hos Netflix-seere fra Sydamerika til Sydafrika, at den for tiden er den mest streamede ikke-engelsksprogede film i hele verden. Tæller man engelsksprogede film med, indtager den tilmed femtepladsen.

»Jeg er helt paf over, at det kan lade sig gøre,« lyder det videre fra Anders Matthesen, hvis Instagram-indbakke lige nu bugner af hilsner fra Netflix-seere verden over.

»Jeg får lange beskeder fra Australien, Paraguay, Brasilien, Portugal, og jeg ved ikke hvor. Det er ret skægt. De ser den åbenbart versioneret (Filmen er eftersynkroniseret til en lang række sprog, red.), for nogen skriver for eksempel til mig på portugisisk, fordi de måske tænker, at jeg også taler portugisisk, ligesom ham i filmen,« fortæller Anders Matthesen med et grin.

Indtil videre er der ikke planlagt nogen stor verdensturné, men hvis de pludselig ringer fra Brasilien og spørger, om ikke han kommer over og siger hej, så er Anders Matthesen klar til at tage af sted.

»Jeg synes, det er et kæmpe eventyr at få fans fra hele verden – ikke mindst at opleve kvinder, der skriver, at de er forelskede. Det har jeg ikke prøvet herhjemme de sidste 15 år. Jeg tror, de tænker, at jeg må være en rigtig filmstjerne. Der er virkelig mange, der skriver – også store muskuløse mænd fra Australien, der skriver: 'Great movie mate, I had tears in my eyes'. Det er skønt.«

At filmen ikke har fået de bedste anmeldelser, går Anders Matthesen ikke så meget op i.

»Der vil jo altid være anmeldelser, der siger det ene og det andet, og den har da også fået nogle gode anmeldelser. Det er altid sjovere, når nogen siger, det er pissegodt, men det er ikke noget, jeg har siddet og tudet over. Og så synes jeg heller ikke, jeg har læst så mange, hvor der står, at Anders er en dårlig skuespiller – og jeg kan jo kun tage ansvar for min del af det,« griner Anders Matthesen.

»Det er mere Mehdi (Avaz, instruktør, red.), det er synd for, for jeg synes, han er en cool dude. Men hvis man laver noget, der bliver set af så mange millioner mennesker på fem dage, så ville jeg i hvert fald selv bare have en kæmpe fest over det.«

Han tilføjer:

»Det reach har jeg jo aldrig prøvet før. Jeg kan ikke med min danske TikTok eller Instagram eller standup gå viralt i hele verden. Så det er jo bare super sjovt at nå ud over andedammen til alle sider. Det har jeg aldrig prøvet før.«

Anders Matthesen drømmer om flere fremtidige skuespillerjob, men for tiden arbejder han først og fremmest videre på sin egen podcast og manuskriptet til 'Ternet Ninja 3', ligesom han lørdag har premiere på en ny standupturné.

B.T. har også forsøgt at få en kommentar fra 'Toscana'-filmens to andre prominente skuespillere, Christopher og Ghita Nørby.

Førstnævnte siger igennem sit pladeselskab nej tak, mens Ghita Nørby i en mail skriver:

»Det er da herligt at høre (at filmen hitter på Netflix, red.). At spille sammen med Anders Matthesen var en stor, uforglemmelig oplevelse.«