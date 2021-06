Ordet bliver brugt flere gange i det nyeste årsregnskab: Ekstraordinært.

For det var 2020 for Kiiltoclean i Assens, hvor overskuddet er steget med lige over 720 procent.

Og det er i virkeligheden måske ikke så overraskende – for selskabet er Danmarks største producent af håndsprit, og coronapandemien gjorde jo, at borgere over hele verden begyndte at benytte sig af utallige daglige afspritninger.

Kiiltocleans overskud blev på i alt 193,694 millioner kroner, hvilket kan sammenlignes med 2019, hvor der var et plus på 23,6 millioner kroner. I regnskabet betragtes det som 'tilfredsstillende'.

Her fremgår det, at man inden for kort tid formåede 'at firdoble produktionen af håndsprit til pleje- og sundhedssektoren'.

Det skete nærmeste fra den ene dag til den anden, hvilket direktør Bo Eriksen også fortalte til B.T. allerede 16. marts sidste år, hvilket altså kun var fem dage efter nedlukningen af Danmark:

»Det gik helt amok. Jeg har aldrig oplevet noget lignende i min tid,« sagde han og forklarede, at produktionen af håndsprit helt præcist steg fra 60.000 liter om ugen til 250.000 liter håndsprit om ugen.

I årsregnskabet fremgår det, at man hos Kiiltoclean ikke helt forventer, at det bliver lige så vildt i det kommende år.

'Selskabet forventer, at udrulningen af vacciner vil betyde, at corona kommer under kontrol, og den markant øgede efterspørgsel på hånddesinfektion vil falde til et lavere niveau,' lyder det i ledelsens beretning:

'Forventningen er dog også, at den øgede opmærksomhed på håndhygiejne vil sætte sit præg på efterspørgslen fremover, således at efterspørgslen i 2021 vil være større end i 2019.