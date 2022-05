Mens der er byggeboom i Danmark har landets eneste producent af cement, Aalborg Portland, måttet skrue ned for leverancerne af det populære byggemateriale.

Det har været i en sådan grad, at det har kunnet mærkes på byggepladser landet over.

»Det har selvfølgelig påvirket byggeriet i Danmark. Det betyder jo noget, når vi ikke kan levere det samme fra dag til dag. Det svarer lidt til, at du ikke kan købe en liter mælk i supermarkedet, men skal bestille den i forvejen. Det er besværligt,« siger direktør i Aalborg Portland, Michael Lundgaard Thomsen.

Tilbage i slutningen af marts gik det op for cementproducenten, at de ikke kunne følge med efterspørgslen på cement. Derfor meddelte de, at der frem til efter påske ville være rationering på cement.

»Vi har stadig kunnet levere – bare ikke lige så meget. Jeg vil skyde på, at vi i april har kunnet levere 75 procent,« siger direktøren.

Aalborg Portland har nu trukket begrænsningen af leverancer tilbage og leverer nu det, der er aftalt med kunderne. Men cementbegrænsningen er kommet med en pris for virksomheden.

»Det er klart, at vi har haft en mindre omsætning i april. Der er nogen, der har valgt at købe cement andre steder. Men overordnet har det ikke så stor betydning, da der mest er tale om forskydning af leverancer.«

Virksomheden oplevede også utilfredshed fra deres kunder, da de pludselig meldte ud, at de ikke kunne levere det lovede.

»Det medførte flere samtaler med kunderne. De var utilfredse, men accepterede det, da de jo også godt kan se, at der er tryk på i byggebranchen,« siger Michael Lundgaard Thomsen.

Den høje byggeaktivitet og efterspørgsel på cement skyldes, at der har været usædvanligt god byggeforhold i løbet af vinteren.

Tørt og mildt vejr giver nemlig optimale byggeforhold – særligt med cement.

»Det er det, vi kalder godt støbevejr. Det er ret usædvanligt om vinteren. Jeg har været her i 10 år, og det er første gang i min tid, vi har måttet indføre begrænsninger på leveringer,« slutter direktøren.