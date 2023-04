Lyt til artiklen

Snart er der en Pitzner mindre i Danmark.

På Instagram skriver diamantdronningen, Katerina Pitzner, nemlig, at hun rykker teltpælene op og flytter til udlandet.

'Teltpælene har givet efter, et helt liv pakkes sammen og flyttes til udlandet. Hjemmet er under afvikling, børnene er spredt for alle vinde, og Diamant Børsen har ny mand ved roret,' skriver hun indledningsvist.

Katerina Pitzner fortæller, at hun længe har gået med tankerne om at flytte, og at hun glæder sig til at 'udvikle sin sjæl'.

Dermed er hun klar til at smutte til støvlelandet for at skabe muligheder og gribe chancer.

'Kære Italien, vi ses inden længe. Jeg kommer ned til jer med kærlighed, respekt og taknemmelighed, håber I tager godt imod mig,' lyder det.

Flere af Katerina Pitzners børn bor allerede andre steder i udlandet.

Elvira Pitzner bor i Dubai, mens Ophelia bor i Spanien og Thalia bor i Tyskland.

Katerina Pitzner har tidligere på året også delt, at hendes forretning Diamant Børsen får ny daglig leder i form af 'Den store bagedyst'-deltageren Frederik Haun.

Diamantdronningen skriver ikke yderligere om, hvad hun skal i Italien.