Anne Stampes skarpe personlighed har fået mange kommentarer med på vejen, siden hun første gang var med i 'Løvens Hule'.

Selvom det overordnet har været positive tilbagemeldinger, har den massive opmærksomhed alligevel sat sine spor i den debuterende løve.

Det fortæller hun i det seneste afsnit af DR-podcasten 'I kløerne på …', hvor hun og medløven, Louise Herping Ellegaard, er gæster.

På baggrund af sine oplevelser de sidste to måneder føler hun nemlig, at hun er blevet ti år ældre.

De to løvinder bliver af vært Morten Resen bedt om at sætte ord på den opmærksomhed, de har fået på godt og ondt. Det var faktisk noget, de begge var tilbageholdende med, for de ønsker ikke, at det skal opfattes som en klagesang.

I podcasten fortæller Anne Stampe, at hun i bagklogskabens lys nok burde have lukket ned for sine kommentarspor fra start.

Det hele er gået fra nul til 100 på kort tid, og pludselig har alle en holdning. En holdning til om hendes tøj er grimt eller pænt, om hun stirrer for meget, og om, hvorvidt hun er dygtig.

»Det har været så voldsomt, at man slet ikke kan beskrive det. Jeg har prøvet at beskrive det som en vaskemaskine der sættes på centrifugering og så kører den bare rundt og rundt.«

Iværksætter Anne Stampe er ikke den eneste, som har oplevet, der bliver kommenteret på sin person.

Sidste sommer oplevede Charlotte Bircow, at hun modtog hadbeskeder, efter hun delte billeder i bikini. Her lød der kommentarer som 'Du er for gammel til bikini …'. 'Du er ved at blive lidt for slidt til de her selvfotos'. 'Du har grimme, gamle ben'.

Og for nylig har også Annette Heick blandet sig i debatten, om hvad der er i orden at sige om folk, efter hun også flere gange oplever alderssvarende kommentarer om sit tøjvalg på de sociale medier.

Men for iværksætter Anne Stampe har de seneste to måneders opmærksomhed været så voldsom, at hun, hvis 'Løvens Hule' havde været et live program, ville have trukket sig undervejs, fortæller hun i podcasten, og kommer med en opsang til de personer, som har travlt med at have meninger om alt.