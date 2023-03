Lyt til artiklen

Der hersker ingen tvivl om, at sangerinden Annette Heick ikke er bange for at gå ind i kampen for kvinders rettigheder.

Torsdag delte hun nemlig et opslag på sin Instagram-profil, hvor hun indgår i en kampagne sammen med Roccamore og ALT for damerne under overskriften: 'Er du ikke for gammel til det tøj?'.

En kommentar, som Annette Heick selv har fået slynget mod sig, bekræfter hun til B.T. og fortæller, at der særligt er ét udtryk, som hun hader.

»Jeg hader, når det bliver alderssvarende. Når nogen siger 'Når man når en vis alder, så kan man ikke have langt hår. Når man når en vis alder, så kan man i hvert fald ikke have lårkort på,'« siger hun og slår fast:

»Selvfølgelig kan man have lårkort på, og selvfølgelig kan man have langt hår. Det bestemmer man da selv!«

Ifølge Annette Heick er det nemlig en tankegang, som er blevet nedarvet fra hendes forældres generation til hendes egen.

Faktisk var det egentlig sådan, at da Annette Heick var barn, kunne folk finde på gå over til hendes mor, Hilda Heick, for at kalde hende både grim og kikset, erindrer hun.

Men for Annette Heick har det især været gennem de sociale medier, at hun oplever, der bliver smidt grove kommentarer hendes vej.

Annette Heick hader alderssvarende kommentarer - nu tager hun endnu en kamp for kvinders rettigheder. Og hun stopper ikke foreløbigt.

»Det er jo op ad bakke. Men vi skal blive ved med at italesætte det. Vi skal blive ved med at oplyse folk. Det er ikke nok bare at sige: 'Nå nu er det 8. marts igen, så gør vi noget' – det er ongoing,« siger hun.

»Jeg synes, tiden er inde nu. Der er kommet hul på bylden. Nu kan vi sige til hinanden, at der er ting, som simpelthen ikke er okay.«

Annette Heick har tidligere ikke været bleg for at tage en kamp.

I august sidste år langede 51-årige Annette Heick nemlig ud efter DR, fordi der ikke blev spillet kvindelige kunstnere i alderen 45-60 år på radiokanalen P4.

Det samme gjorde sig gældende i oktober, inden hun senere samme måned bekræftede over for B.T., at hun var blevet inviteret til møde – men stadig ville holde fast i sin ret til at dokumentere forskelsbehandlingen af mænd og kvinder.

Med den nye kampagne føler Annette Heick sig anerkendt af netop de ting, som hun gennem en lang periode har været med til at råbe op om – og særlig i efteråret gik i kamp imod.

Derfor kommer hun da heller ikke til at stoppe nu i kampen for behandlingen af kvinder og kvinders rettigheder.

»Jeg kommer bare overhovedet ikke til at stoppe her. Jeg er stadigvæk rasende,« siger hun med et grin og afslutter:

»Der er bare så mange ting at tage fat på. Jeg elsker, at der hul igennem, og jeg elsker, at vi kan bakke op om hinanden. Kvinder er endelig begyndt få øje for, at vi er nødt til at være der for hinanden. Vi er nødt til at spille hinanden gode.«