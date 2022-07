Lyt til artiklen

'Du er for gammel til bikini …'. 'Du er ved at blive lidt for slidt til de her selvfotos.'. 'Du har grimme, gamle ben.'

Sådan lyder eksempler på kommentarer, som Charlotte Bircow modtager, når hun lægger billeder af sig selv på sine sociale profiler.

»Det er nogle af de 'skønne' bemærkninger, jeg får, om min alder,« siger hun, der fyldte 61 år i juni.

»Jeg synes, jeg holder mig rimeligt godt. Jeg har det meget godt med, hvordan jeg ser ud, og med hvad jeg har bedrevet i mit liv. Men når du er blevet gammel, skal du bare tie stille og forsvinde. Det er noget forbandet pjat.«

Charlotte Bircow står ved sin alder og bruger ikke filtre på sine billeder. Det falder nogle følgere for brystet. Privatfoto fra instagram Vis mere Charlotte Bircow står ved sin alder og bruger ikke filtre på sine billeder. Det falder nogle følgere for brystet. Privatfoto fra instagram

I 35 år har hun levet af at dyrke fitness. Charlotte Bircow blev kendt som Danmarks fitnessdronning, da hun i 80erne var med til at bringe fitnessbølgen til Danmark.

Senere bragte hun den hjem i stuerne, da hun udgav sine første 'Balder af stål'-videoer og gjorde hjemmetræning til et begreb i danskernes bevidsthed.

Nu vil hun gerne skærpe opmærksomheden om et andet begreb – age shaming.

»Der forgår meget shaming på de sociale medier, hvor man kan gemme sig bag tasterne,« siger hun med henvisning til fat-shaming og body-shaming, men som noget nyt er hun også begyndt at få hadefulde kommentarer om sin alder.

Her er en af de kommentarer, Charlotte Bircow har fået. Privatfoto Vis mere Her er en af de kommentarer, Charlotte Bircow har fået. Privatfoto

»Jeg får at vide, at jeg er for gammel til at kunne tillade mig at vise mig i bikini eller shorts eller til at reklamere for mine cremer.«

De seneste år har Charlotte Bircow under navnet 'Active by Charlotte' produceret og solgt sin egen cremeserie:

»Jeg brander mig selv på de sociale medier, laver mange reklamefilm med min mobiltelefon på stranden eller ved en udendørs bruser – og jeg lægger ikke filtre på.«

Det er typisk i de sammenhænge, hun får kommentarer, men hun har vænnet sig til at »slette de grimme kommentarer og lytte til de positive«.

Charlotte Bircow bruger sig selv som blikfang, når hun reklamere for sine cremer. Privatfoto fra Instagram Vis mere Charlotte Bircow bruger sig selv som blikfang, når hun reklamere for sine cremer. Privatfoto fra Instagram

Age shaming diskuteres også i Hollywood, hvor 56-årige Sarah Jessica Parker, i forbindelse med serien 'And Just Like That', satte ord på sine oplevelser:

»Især på sociale medier har alle noget at sige: 'Hun har for mange rynker, hun har ikke nok rynker…'. Jeg ved, hvordan jeg ser ud. Jeg har intet valg. Hvad skal jeg gøre ved det? Stoppe med at blive ældre? Forsvinde?« spurgte hun i et interview med Vogue i anledning af premieren.

I 2021 satte WHO fokus på begrebet 'alderisme' som et problem på linje med racisme. Ifølge sundhedsorganisationen påvirker alderisme, hvordan vi tænker, føler og handler over for os selv og andre baseret på alder.

I Charlotte Bircows kommentarspor er det sjældent fra sine unge følgere, hun møder kritik. De skriver derimod kommentarer som: 'Du holder dig pænt' og 'Jeg vil ligne dig, når jeg kommer i din alder'.

Er der en grænse for hvor længe, man kan tillade sig at vise sig i bikini?

»Hurra for de unge. Det er dem på plus 45 år, der er de værste.«

Hun forestiller sig, at det handler om jalousi.

»Man 'shamer' af jalousi, fordi man ikke selv har nået det, man gerne ville. Det er en jantelovsting, at man mangler evnen til at glæde sig på vegne af andre, der har gjort det godt.«

De mest hadefulde beskeder kommer fra både mænd og kvinder på hendes egen alder. Dét gør hende ked af det:

»Det er da mærkeligt, de burde vide, at man som ældre har erfaring og kan komme med fornuftige indspark. Alligevel vil de have, at jeg skal holde kæft,« siger hun og fastslår:

»Hvis jeg havde ansatte, ville jeg da klart hyre ældre medarbejdere.«

