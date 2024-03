McDonald's blev udsat for et boykot af Palæstina-støtter, efter de 7. oktober delte gratis mad ud til det israelske militær, og nu har burgerkæden lidt deres første salgstab i fire år.

Fastfood-giganten præsenterede tirsdag et skuffende kvartals-regnskab med et overskud på 0,7 procent, der ligger langt under markedets forventninger. Aktien faldt efterfølgende med næsten fire procent.

Og ifølge den administrerende direktør for McDonald's, Chris Kempczinski, skyldes salgstabet delvist Israel/Palæstina-konflikten, hvor markedet i Indonesien, Malaysia og Frankrig også er kraftigt påvirket.

Tabet kunne man ifølge shitstorm-ekspert, William Atak, næsten have forventet.

»Det er et kraftigt tegn på, at den muslimske verden har reageret på McDonald's handlinger.«

»McDonalds er et globalt brand, og det forpligter. De bør for alt i verden undgå den slags 'brølere' for det skaber følelser af frustration, vrede eller mistillid hos en stor gruppe af deres forbrugere.

»De har simpelthen ikke været stærke nok i deres kommunikationsstrategi til at tage afstand fra den enkelte restaurant,« siger han.

William Atak vurderer samtidig, at det ikke kun skader McDonald's brand på kort sigt, men også kan komme til at at gøre det på lang sigt.

Siden boykottet har McDonalds-restauranter verden over betalt prisen - ikke blot økonomisk - herunder en restaurant i Odense, hvor en aktivist har kastet en kasse med rotter ind blandt Big Mac-hungrende kunder. Se videoen ovenfor.

Det er ikke første gang, McDonald's bliver et symbol på USA's handlinger, og ifølge The Guardian oplevede kæden et lignende boykot af restauranterne i Mellemøsten i forbindelse med Irak-krigen.

Det er 18 måneder siden, at fastfood-giganten oplevede et større aktiefald på én dag.