Enorme vandmasser dækker stier og veje på tværs af landet og har gjort flere områder næsten uigenkendelige.

Blandt andet i Odense, hvor den høje vandstand ifølge kommunens kontorchef for Park og Vej, Allan Lauersen, udgør en helt ekstraordinær situation.

»Vi har ikke haft noget, der er i samme kategori siden 1941 i forhold til vandgennemstrømning i åen,« siger han til B.T.

Han har i de seneste dage oplevet, hvordan der er vand alle steder – også de steder, hvor der næsten aldrig er det.

Vandstigningerne ved Skovsøen i Odense er så voldsomme, at de skraldespande, der står på stierne omkring søen, næsten er druknet. Vis mere Vandstigningerne ved Skovsøen i Odense er så voldsomme, at de skraldespande, der står på stierne omkring søen, næsten er druknet.

For eksempel var vandniveauet i Odense Å mandag så højt, at smågrisene i Odense Zoo måtte evakueres, og girafferne fik fusserne dyppet.

»Det er klart, at når der kommer så meget vand, så går åen ud over sine bredder. I gamle dage havde vi enge sådan nogle steder, men nu bruger vi dem til andre ting, og så står det under vand,« siger Allan Lauersen og fortsætter:

»Og det kan vi desværre ikke gøre så meget ved, bare vente på, at det falder.«

Derfor regner han heller ikke med, at de ekstraordinære vandmasser kommer til at løbe over i en stor ekstraregning for Park og Vej.

Minigrisene måtte huses et andet sted end normalt, da deres grisesti var druknet. Vis mere Minigrisene måtte huses et andet sted end normalt, da deres grisesti var druknet.

»Vi forventer ingen stor regning i forhold til det, jeg har ansvar for. Hos os er det kun parkudstyr og så videre, der er udsat for vandmasserne.«

I stedet vil man fremover se på mulighederne for at beskytte de kommunale anlæg bedre i fremtiden mod vand i store mængder.

»Ifølge vores målinger så er vandstanden begyndt at falde i åen igen, så medmindre der kommer flere lange dage med regn, så ser det ud til at være gået over i denne omgang.«