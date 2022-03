De fire russiske kampfly, der i starten af marts krænkede svensk luftrum, var angiveligt udstyret med atomvåben.

Det skriver flere medier, heriblandt svenske Tv 4 og norske Dagbladet.

Kampflyene blev registeret øst for Gotland, som er en svensk ø i Østersøen, omkring 90 kilometer fra den svenske kyst den 2. marts.

Her var der ifølge det svenske forsvar tale om to SU 27-fly samt to SU 24-fly, som kortvarigt krænkede luftrummet, og som tv 4 nu erfarer var atombevæbnede.

Det svenske forsvar vil dog ikke kommentere på oplysningerne om, hvorvidt de fire fly var udstyret med atomvåben eller ej.

I stedet udtaler flyvevåbenchef Carl Johan Edström, at de stadigvæk ser hændelsen 'som en bevidst handling' fra russisk side.

»Vi betragter det her som en bevidst handling. Hvilket er meget alvorligt taget i betragtning af, at det er et krigsførende land,« siger han.

I den forbindelse udtaler tidligere oberstløjtnant, Jörgen Elfving, desuden til svenske Aftonbladet, at man skal tage oplysningerne meget alvorligt, såfremt de er korrekte.

Han mener nemlig, at det er en advarsel, som bør indgå i den svenske NATO-debat, idet det ikke er en 'normal hændelse'.

Jörgen Elfving understreger dog, at der ikke er grund til mere bekymring end tidligere, uanset om de var atombevæbnede eller ej.