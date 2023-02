Lyt til artiklen

Det nordkoreanske udenrigsministerium er ikke just tilbageholden i sin seneste trussel.

For i den truer man med at forvandle halvøen til 'et enormt krigsarsenal og en mere kritisk krigszone'.

Derudover hævder Nordkorea også, at de seneste øvelser, som USA og dets allierede har stået bag, har presset situationen frem mod en 'ekstremt rød linje'.

Sådan lyder det i en udtalelse, som det nordkoreanske udenrigsministerium har udsendt. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, der citerer det statslige nyhedsbureau KCNA for oplysningen.

Her ses den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, under en testaffyring af et missil i december sidste år.

Af den fremgår det også, at regimet i Pyongyang – der er Nordkoreas hovedstad og magtcentrum – ikke er interesseret i en dialog, så længe Washington fører det, som nordkoreanerne hævder er en fjendtlig politik.

»Den militære og politiske situation på den koreanske halvø og i regionen har nået en ekstrem rød linje på grund af de hensynsløse militære konfrontationsmanøvrer og de fjendtlige handlinger fra USA og dets vasalstyrker,« lyder det fra en unavngiven talsmand for det nordkoreanske ministerium i udtalelsen.

Den følger i kølvandet på, at Sydkorea og USA for tre dage siden blevet enige om at styrke deres samarbejde for at afskrække Nordkorea fra at udvikle og bruge atomvåben.

Det betyder blandt andet, at USA og Sydkorea vil skrue op for deres fælles deling af efterretninger om Nordkorea. Desuden vil USA øge sin militære tilstedeværelse i Sydkorea.

North Korea's leader Kim Jong Un

Konkret kan det føre til, at amerikanerne placerer flere kampfly og transportfly på baser på sydkoreansk territorium.

»Dette er et tydeligt udtryk for USAs farlige scenario, som vil resultere i at forvandle den koreanske halvø til et enormt krigsarsenal og en mere kritisk krigszone,« lyder det i den nordkoreanske udtalelse om den udvikling.

Derudover lyder det i udtalelse, at Nordkorea vil reagere på ethvert militært tiltag fra USA, og at man har stærke modvirkningsstrategier, herunder 'den mest overvældende atomkraft', hvis det bliver nødvendigt, lyder det ifølge Reuters.

Det Hvide Hus har i en efterfølgende erklæring afvist, at man skulle have nogen 'fjendtlige hensigter' over for Nordkorea, og at man gerne vil mødes med nordkoreanske diplomater for at tale om tingene.

»Vi afviser ideen om, at vores fælles øvelser med partnere i regionen tjener som nogen form for provokation. Det er rutineøvelser, der er fuldstændig i overensstemmelse med tidligere praksis,« lyder det i udtalelsen fra Det Hvide Hus.