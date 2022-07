Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Han er gået helt amok. Han kommer med nogle vilde udtalelser. Han hader Vesten, og det er bål og brande det hele. Jeg vil næsten kalde det hyperpatriotisme på steroider.«

Sådan udtaler Flemming Splidsboel Hansen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, sig om den strategi, Ruslands tidligere præsident Dmitry Medvedev kører i øjeblikket.

En strategi, der kommer klart til udtryk i to illustrationer delt af Medvedev.

På det sociale medie Telegram har en delt et billede af Ukraines areal, som man kender det. Og nedenunder et billede af et fremtidigt Ukraine: Meget skrumpet, hvor størstedelen af landet er afsat til Rusland.

Illustrationerne, som Medvedev har delt på sociale medier. Vis mere Illustrationerne, som Medvedev har delt på sociale medier.

Medvedev skriver, at illustrationen er baseret på 'vestlige analyser' og bliver en realitet. Men ifølge Flemming Splidsboel Hansen er det langt fra virkeligheden.

»Han skriver godt nok vestlige analyser, men er de reelle? Der kan være tale om analytikere, som ikke tør komme ud af deres kældre. De kan altid finde nogen at citere. Og desuden vurderer jeg, at det slet ikke er realistisk lige nu.«

»I forvejen har de meget svært ved at nå militære mål. Men det bølger frem og tilbage, og det er svært at have et overblik. Nogle af kampene, der har foregået de seneste uger, er på små territorier. Det er byer på størrelse med Skive. Så det bliver ikke let og bare sådan,« vurderer Flemming Splidsboel Hansen.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, er enig:

»En ting er tanke. Noget andet er virkelighed. Ukraine er et kæmpe land, og de begynder så småt at svare igen. Lige nu arbejder Ukraine også med en offensiv ved Kherson. Og hvis de har krigsoffensiven med sig, så tror jeg, Ukraine får mod på mere. Men det er svært at spå om.«

Og generelt hæfter Flemming Splidsboel Hansen sig ved, at Medvedev, som var russisk præsident fra 2008 til 2012, har gang i sin egen personlige kamp.

Dmitry Medvedev. Foto: Yekaterina Shtukina Vis mere Dmitry Medvedev. Foto: Yekaterina Shtukina

»Som præsident var han en meget blød type. Men nu er han oppe imod nogen, som er ligesom Putin. Og de har ikke meget tilovers for Medvedev. Så det her er endnu et forsøg på at markere, at han er lige så hård som de allerværste.«

Berlingske beskrev for nylig, hvordan Medvedev har trukket overskrifter verden over for sine meget kontroversielle udtalelser på det seneste.

Tidligere på måneden blev USA advaret mod at angribe Krim-halvøen. Det ville udløse »dommedag«, sagde Medvedev. Og i maj advarede han om atomkrig i tilfælde af, at vestlige lande viste støtte til Ukraine.

Selv i Rusland vækker udtalelserne opsigt – og Berlingske citerer et russisk medie for at skrive, at Medvedev »forsøger at indhente det forsømte«.

Og de nyligt delte illustrationer er altså ifølge Flemming Splidsboel Hansen endnu et forsøg på at fremstå bidsk og lige så hård som andre politikere.

»Det er voldsom retorik, men jeg ser helt klart hans opslag som et forsøg på at holde sig fast på noget. Enten er man med – eller også er man forræder; det, som Putin selv har lagt op til.«