På en af de sidste dage i 2022 gjorde grænsekontrollen i lufthavnen Heathrow sig et noget chokerende fund. Nemlig fundet af det radioaktive stof uran gemt i en pakke.

Nu har fundet ført til, at en mand i 60erne er blevet anholdt og sigtet efter en ganske alvorlig paragraf. Nemlig en terrorparagraf.

Det skriver Reuters, der citerer den britiske hovedstads politi, som ligeledes kan berette, at manden atter er løsladt.

Videre lyder det fra Richard Smith, der leder antiterrorkorpset i London, at der trods anholdelsen ikke umiddelbart er indikationer på »nogen direkte trussel mod offentligheden.«

Den mistænkte mand blev anholdt lørdag under en politiaktion i Cheshire, hvorefter han blev taget med til en politistation i det nordvestlige England.

Søndag er han blevet løsladt mod kaution.

Pakken, som det hele drejer sig om, ankom til lufthavnen 29. december sammen med en rejsende fra Oman.

»Vi kan bekræfte, at betjente fra Metropolitan Police (politiet i London, red.) antiterrorenhed blev kontaktet af kollegerne fra grænsekontrollen i Heathrow, efter at en meget lille mængde forurenet materiale under en rutinemæssig scanning blev identificeret i en pakke,« oplyste en talsperson tidligere på ugen til The Guardian.

Her blev det ligeledes understreget, at mængden af uran var så lille, at den ikke udgjorde nogen reel trussel mod samfundet.