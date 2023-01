Lyt til artiklen

Kort før nytår gjorde grænsekontrollen i Heathrow-lufthavnen et opsigtsvækkende fund.

Så opsigtsvækkende, at anti-terrorpolitiet straks blev tilkaldt.

Under en rutinemæssig scanning i den gigantiske lufthavns sikkerhedskontrol fandt personalet uran i en rejsende fra Omans bagage. Det skriver The Guardian.

»Vi kan bekræfte, at betjente fra Metropolitan Police's (politiet i London, red.) anti-terrorenhed blev kontaktet af kollegerne fra grænsekontrollen i Heathrow efter at en meget lille mængde forurenet materiale under en rutinemæssig scanning blev identificeret i en pakke, som ankom til Storbritannien 29. december 2022,« oplyser en talsperson fra politiet til The Guardian.

Pakken med det radioaktive materiale skulle stamme fra Pakistan – og var på vej til en iransk virksomhed, som har kontorer i Storbritannien.

Anti-terrorenheden efterforsker sagen – og er i den forbindelse kommet med en udmelding til befolkningen.

»Jeg vil forsikre offentligheden om, at mængden af forurenet materiale var ekstrem lille og er af eksperter blevet vurderet til ikke at være nogen trussel for offentligheden,« siger politiofficer Richard Smith fra Metropolitan Police.

»Selvom vores efterforskning stadig er i gang, tyder det ud fra vores foreløbige undersøgelser ikke på, at det (fundet af uran, red.) er forbundet med en direkte trussel. Som offentligheden forventer, vil vi imidlertid fortsat følge op på alle spor for at sikre, at dette helt sikkert er tilfældet,« tilføjer han.

Der er ikke foretaget anholdelser i sagen.

Det fremgår ikke, hvad den iranske virksomhed skulle bruge den lille mængde uran til.