Jeg er Putins mål nummer ét. Min familie er mål nummer to.

Sådan formulerede Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sin situation dagen efter den russiske invasion af landet.

Lige siden har den 44-årige præsident været i konstant livsfare og været jagtet af fjendtlige specialstyrker.

Men en lille gruppe ultraloyale livvagter beskytter præsidenten døgnet rundt og sørger for, at han som symbolet på Ukraines modstand overlever alle forsøg på snigmord.

Du kan se dem tungt bevæbnet og med en alvorlig mine ved alle pressemøder og besøg ved fronten eller på felthospitaler.

Disse livvagter er med ham overalt og altid inden for to meters afstand, hvor de scanner omgivelserne for fare.

Zelenskyjs tætteste livvagter har det tilfælles, at de også trofast beskyttede Zelenskyjs liv, flere år før krigen begyndte.

Det kan B.T. dokumentere efter at have gennemgået adskillige videoer og fotos af præsidentens sikkerhedsfolk før og under krigen.

B.T. har identificeret fire af Zelenskyjs livvagter, som på grund af krigen nu har udskiftet jakkesæt med skudsikker vest og automatvåben.

Du kan se de forskellige fotos i videoen nedenfor.

Og ifølge Jens Serup, der er tidligere officer i Forsvaret og medejer af sikkerhedsfirmaet Guardian, er den detalje absolut afgørende.

»Det vigtigste er, at hans folk er bundloyale over for ham og Ukraine. De skal ikke kunne købes til illoyalitet,« siger han.

Disse personlige livvagter har ofte en baggrund som elitesoldater eller specialenheder hos politiet og udgør det, som kaldes for den inderste ring af beskyttelse.

Er præsidenten til et pressemøde i en bygning i hovedstaden Kyiv, vil der typisk også være en gruppe sikkerhedsfolk, som sikrer rummet på den anden side af døren og formodentlig også uden for selve bygningen. Det man kalder den ydre perimeter.

Vice News har for nylig interviewet Zelenskyj i Kyiv, hvor det fremgår, at tv-holdet blev transporteret til en ukendt lokation i byen, hvor livvagterne også sørgede for, at præsidenten af sikkerhedsgrunde blev rykket rundt til forskellige rum med få minutters mellemrum.

»Det bedste, livvagterne kan gøre, er at flytte ham rundt hele tiden. Ingen må vide, hvor og hvornår han ankommer,« siger Jens Serup.

Det er som et skakspil, hvor præsidenten konstant skal være to skridt foran fjenden.

I krigens forholdsvise korte tid har det været beskrevet, hvordan præsidenten har overlevet mindst tre forsøg på at snigmyrde ham.

Og i dette tilfælde er fjenden ifølge Ukraine blandt andet et hold berygtede lejesoldater kaldet Wagner-gruppen og dødspatruljer fra de tjetjenske specialstyrker. Samtidig er Jens Serup også sikker på, at Rusland gør alt for at forsøge at lokalisere Zelenskyj.

»Livvagterne skifter formentlig hans telefon konstant og forsøger at lægge et røgslør ud omkring hans tilstedeværelse.«

Præsidenten kan med fordel også vælge at bevæge sig rundt uden et for stort entourage af vagter, fortæller Klaus Kjersgaard, som er tidligere PET-livvagt og nu direktør i sikkerhedsfirmaet Akkurate Security.

»Nogle gange kan man også gøre brug af en dobbeltgænger, som fungerer som et røgslør,« siger han.

Præsident Zeleskyj har valgt at blive i Kyiv og deltage i forskellige møder og pressekonferencer under krigen trods risikoniveauet.

Her kan en såkaldt forrider være afgørende, siger Klaus Kjersgaard.

»En forrider sikrer en lokation i forvejen. Han tjekker alt fra flugtruter til safe-rooms.«