Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter fuldstændig radiotavshed siden fyringen i FC Midtjylland tog Bo Henriksen endelig bladet fra munden.

Det skete i Onside søndag aften, hvor den nu fyrede FCM-træner fortalte flere opsigtsvækkende historier. Blæandt andet om at blive fyret på et kontor i Billund Lufthavn, om hvordan han måtte rette op på en kultur med spillere, der ville sparke hinanden ned til træning - og om en trup fyldt med spillere, der sidste sommer hellere ville være alle andre steder end i FC Midtjylland.

Interviewet med den karismatiske fynbo, som du kan se over denne artikel, har været længe ventet, og det viste sig altså at medføre flere kritikpunkter af klubben.

Mandag morgen har B.T. spurgt FC Midtjylland om en kommentar fra Claus Steinlein, men klubben fra heden klapper i og har ikke lyst til flere interviews om Bo Henriksen.

»Siden opsigelsen af Bo har vi givet et hav af interviews om beslutningen og årsagerne hertil. Nu ønsker vi at kigge fremad sammen med Albert (Capellas, ny FCM-træner, red.).«

»På den baggrund takker vi høfligt nej til interview om reaktionen på hans interview. Vi har al mulig grund til at takke Bo for den energi, profilering og de resultater, som han har bragt til FC Midtjylland og vi ønsker ham alt det bedste,« lyder det i en sms fra FCM's kommunikationschef Mads Hviid.

I FCM fortalte direktør Claus Steinlein for nylig, at han på ingen måde var nervøs for, hvad Bo Henriksen ville fortælle, når han ville sætte sig foran mikrofonerne for første gang.

»Overhovedet ikke. Bo og mig har jo kendt hinanden i mange år, og det var selvfølgelig personligt en hård samtale at sige, at nu var tiden ikke længere til FCM.«

»Men vi har snakket sammen mange gange siden, og vi har stor respekt for hinanden som mennesker. Jeg tror og håber, det bliver et fint interview,« lød det fra Steinlein i forbindelse med præsentationen af Capellas.

Bo Henriksen fortalte desuden i søndagens interview, at han var skuffet, frustreret, og rasende over fyringen, som han kalder 'håbløs' - blandt andet fordi han mener, at han opfyldte tre af sine fire målsætninger i FCM. Det kan du læse mere om HER.