Så lykkes det endelig for Albert Grønbæk at få et stort skifte.

B.T. kan afsløre, at AGF og Bodø/Glimt er blevet enige om en rekordhandel.

Ifølge B.T.s oplysninger betaler de norske mestre mere end 20 millioner kroner for at købe ham fri i Superliga-klubben.

Det gør Albert Grønbæk til den dyreste spiller, en klub i Norge nogensinde har betalt for at få til Eliteserien.

Den 21-årige dansker er fredag grundet sit skifte fraværende til træningen i AGF og skal blot bestå lægetjek og sætte sin underskrift, før handlen er en realitet.

Bodø/Glimt har længe været ude efter ham, og B.T. kunne i juni afsløre, at nordmændene havde fået et bud på mere end 10 millioner kroner afvist af AGF.

Men klubben gav ikke op, og her næsten to måneder efter er det lykkedes at nå til enighed med AGF.

Den norske klub spillede sig tirsdag videre i Champions League-kvalifikationen og skal i sidste runde inden gruppespillet møde Dinamo Zagreb om den eftertragtede billet til kampene mod de største stjerner.

Det bliver med danske Albert Grønbæk på holdet.