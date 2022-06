Lyt til artiklen

De norske mestre fra Bodø/Glimt, der i sidste sæson nåede helt til kvartfinalen i Conference League, har set sig lune på AGF-profilen Albert Grønbæk.

Ifølge B.T.s oplysninger har AGF afvist et bud på mere end ti millioner kroner på 21-årige Grønbæk.

B.T.s kilder fortæller også, at Albert Grønbæk gerne havde set sig selv prøve kræfter med de nye udfordringer i Norge, men at AGF ikke er interesseret i at sælge ham.

Det samme gjorde sig gældende sidste efterår, hvor FC Midtjylland lagde et stort bud på hele 25 millioner kroner i Aarhus, men fik et stort nej.

Albert Grønbæk spillede 35 kampe for AGF i sidste sæson, hvor det blev til tre mål og fem assister.

Han var også udtaget til den sidste samling med U21-landsholdet, hvor han har fået tre landskampe.

Den 21-årige spillers kontrakt med AGF løber til udgangen af 2025.

Spørgsmålet er, om klubben kan holde på ham så længe med den store efterspørgsel.