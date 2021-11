Lørdag aften fik Bjarne Jensen en spontan idé, da han ryddede op i skabet derhjemme.

I skabet lå en af Lars Høghs gamle målmandstrøjer, som Bjarne Jensen alligevel sjældent havde brugt. Derfor smed han et opslag på Facebook. Opslaget har siden overgået alle forventninger, og i skrivende stund betyder det, at et femcifret beløb er på vej til Kræftens Bekæmpelse.

»Jeg havde faktisk ingen forventninger. Det er kommet totalt bag på mig, at det skulle gå så vildt. Det havde jeg slet ikke set komme, så jeg er meget positivt overrasket,« fortæller Bjarne Jensen til B.T.

Bjarne Jensens opslag er blevet delt over 800 gange. Onsdag eftermiddag lød det højeste bud på 25.000 kroner, men han håber, at der er større bud på vej.

»Jeg går i Lars' fodspor, er ydmyg og siger, at jeg håber på 50.000 kroner. Hver en øre går til Kræftens Bekæmpelse,« siger Bjarne Jensen.

»Så det går til verdens fedeste formål, og jeg kan sove godt om natten.«

Lars Høgh er og har altid været et stort idol for Bjarne Jensen, der er kommet på stadion i Odense i 30 år for at følge OB.

»Der er ingen over klubben - men Lars Høgh er meget tæt på. Jeg sammenligner ham med Kim Larsen som et fynsk klenodie. Vi får ikke noget større.«

»Han er større end H.C. Andersen. Han er den fedeste person, altid smilende og glad, og han har aldrig svinet et menneske til,« fortæller Bjarne Jensen, der regner med, at Høghens nye bog 'Der er antal på alt' allerede ligger under juletræet.

»Vi kender Lars' situation, og jeg håber alt det bedste for ham og familien, og at han kommer på dupperne igen.«

Selvom trøjen, han nu bortauktionerer, betyder meget for Bjarne Jensen, har den faktisk ligget i skabet i 27 år.

Det var til OBs sidste hjemmekamp i 1993/94-sæsonen, at Bjarne Jensen som så mange gange før og siden var på stadion. Her greb han Lars Høghs trøje, da spillerne kastede deres trøjer ud til fansene efter kampen.

»Dengang fik man ikke en ny trøje hver gang, så den er slidt efter en lang sæson. Den har patina, men er superfed i min verden,« siger Bjarne Jensen, der har 'en milliard' fodboldtrøjer - inklusive en del OB-trøjer, men ikke andre af målmandslegendens.

Auktionen slutter på lørdag klokken 8.17 - et særligt tidspunkt, der henviser til Lars Høghs 817 kampe for OB.

Som B.T. tidligere har beskrevet, kunne det tal dog have været meget lavere, hvis Lars Høghs skifte til en tyrkisk klub ikke var blevet spoleret af en forsvunden kontrakt.