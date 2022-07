Lyt til artiklen

Det er ikke nemt for almindelige lønmodtagere at komme ind på det danske boligmarked.

Men det skal der laves om på. I hvert fald når vi taler om andelsboligmarkedet.

Sådan lød det fra regeringen, der i april 2020 nedsatte et udvalg, der blandt andet skulle undersøge, om reglerne for finansiering af køb af andelsboliger kunne lempes.

Torsdag oplyser Finans Danmark, der blandt andet er repræsenteret i udvalget, at udvalget har afleveret sine anbefalinger til, hvordan markedet gøres mere tilgængeligt for flere danskere.

»Forslagene skal hjælpe dem, der i fremtiden får tilbudt at købe deres lejebolig som andelsbolig, men som ikke har sparet op til en udbetaling,« siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

»Der kan være mange, der bor i en lejebolig, der ikke lige tænker over, at de muligvis en dag får tilbudt at købe deres lejlighed. Og udvalgets forslag vil gøre det muligt for dem, hvis de ellers har økonomien til at optage et lån til at lånefinansiere udbetalingen.«

Hvornår er der tilbudspligt? Vil udlejer overdrage sin ejendom (der består af mindst 6 beboelseslejligheder), følger det af lejeloven, at vedkommende først skal tilbyde lejerne at overtage ejendommen på andelsbasis, før den kan tilbydes til andre. Samtilige lejere skal tilbydes at overtage ejendommen som andelsboligforening til samme pris, som udlejer ellers kunne opkræve ved salg til anden side. Lejerne har 10 uger til at acceptere købet. Hvis juli måned indgår i de 10 uger, tillægges en ekstra måned til acceptfristen. Kilde: Lejeloven

Med andre ord lyder anbefalingen altså på at gøre det muligt for fremtidige andelsboligkøbere at låne penge til udbetalingen. Vel og mærke hvis de har en sund økonomi og over to til tre år kan afdrage på lånet i et omfang, der svarer til udbetalingen.

I dag er reglerne nemlig oftest således, at lejerne vil skulle finansiere et indskud på fem procent, hvis en sådan mulighed opstår.

Om ovenstående bliver en realitet, vides på nuværende tidspunkt ikke. Næste skridt er, at regeringen tager stilling til udvalgets anbefalinger.

»Vi har også samlet anbefalinger til alle, der overvejer at købe en andelsbolig. Også dem, der vil købe en eksisterende andelsbolig,« siger Ane Arnth Jensen.

Her anbefales et bank- og advokatforbehold, hvor køber får mulighed for professionel rådgivning inden et køb. Ligesom det allerede sker på ejerboligmarkedet.

»Det er for eksempel en god idé at få noget rådgivning (af bank og advokat, red.) inden man køber.«