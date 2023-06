Onsdag morgen blev otte danskere reddet efter to dage på Stillehavet.

De danske sejlere blev reddet efter at have været i kollision med hvaler, skrev Forsvaret.

Den danske eftersøgnings- og redningstjeneste JRCC blev kontaktet af en far til en af de ombordværende, som havde kontaktet ham via satellittelefon.

Her fortalte hans datter, at den 51 fod store sejlbåd var kæntret, efter en kollision med en eller to hvaler.

Alle ombord var kommet sikkert i redningsflåden.

Signalet fra satellittelefonen viste, at redningsflåden var et sted i Stillehavet mellem Peru og Fransk Polynesien.

Herefter tog de danse myndigheder fat i en tilsvarende redningstjeneste i Honolulu, der iværksatte en redningsaktion, og over midnat dansk tid blev de otte danskere taget ombord på et fiskefartøj.

Torsdag er kursen sat mod Tahitis hovedstad Papeete, skriver Forsvarskommandoen.