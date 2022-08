Lyt til artiklen

Efter at have fået et 10-tal i sin eksamen i mundtlig historie i 2017 på Sorø Akademi mente en elev, at hun var blevet forkert bedømt.

Hun sendte en klage afsted til rektor, hvor hun bedyrede, at hendes eksamen var til et 12-tal og ikke et 10-tal, som hun havde fået af eksaminator og censor i enighed.

Begge pigens forældre har været eller er aflønnet af skolen. Moderen, Camilla Kjærulff, arbejder som kommunikationsansat på skolen, mens faderen, Poul Erik Skammelsen, har gæsteforelæst på skolen flere gange.

Som følge af klagen bad rektor på Sorø Akademi Kristian Jacobsen efterfølgende om en redegørelse fra eksaminator og censor.

Begge holdt fast i, at præstationen lå til et 10-tal.

Alligevel valgte rektoren at gå imod censor og eksaminators vurdering og redegørelse og ændrede 10-tallet til topkarakter.

Det fremgår af en mail sendt ud til lærerkollegiet, som B.T. er i besiddelse af. Her fortæller rektor, at det er første gang, han ændrer en karakter givet i en mundtlig eksamen.

Af samme mail fremgår det, at rektor Kristian Jacobsen efter beslutningen om at give topkarakter havde forhørt sig ved en chefjurist i Undervisningsministeriet.

Her havde han fået at vide, at han slet ikke måtte ændre karakteren på den måde. Han holdt dog fast i beslutningen, forklarede rektor i mailen til medarbejderne:

»Men eftersom afgørelsen, som begunstiger klager, er fremsendt til klager, kan den ikke omgøres. Men jeg skal lade være med at gøre det igen,« skrev rektor.

Undervisningsministeriet bekræfter over for B.T., at man som rektor ikke må ændre på en karakter på den måde.

Der er flere tidligere medarbejdere, som tydeligt husker episoden og den orienterende mail.

B.T. har været i kontakt med den pågældende lærer, som dog ikke ønsker at udtale sig til artiklen.

Rektor Kristian Jacobsen har tidligere været kritiseret for sin håndtering af en voldtægtssag på skolen. Undervisningsministeriet ser med 'alvor' på sagen, som de i øjeblikket behandler.

Poul Erik Skammelsen har flere gange været på Sorø Akademi for at holde foredrag om det amerikanske valg. I 2016, året før rektor vælger at hæve datterens karakter, var han gæsteforelæser.

Poul Erik Skammelsen ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen, men skriver følgende i en sms:

»Jeg har ingen kommentarer til sagen, ud over at hverken jeg eller min kone har været involveret. Spørgsmål til Sorø Akademis håndtering af klager bør rettes til Sorø Akademi.«

B.T. har også været i kontakt med Skammelsens datter, som ikke har nogen kommentarer.

Rektor på Sorø Akademi Kristian Jacobsen genkender først ikke, at han skulle have ændret i elevers karakterer. Men efter han får opridset sagen fra 2017, husker han episoden.

Vi har talt med flere tidligere medarbejdere, som siger, at du i hvert fald på et tidspunkt har haft for vane at gå ind og ændre i de karakterer, de har givet eleverne. Er det korrekt?

»At jeg har været inde og ændre i de karakterer, som de har givet eleverne?«

Ja.

»Nej, det er ikke korrekt, men jeg taler løbende med lærerne om karaktergivning.«

Okay, men det er, fordi vi også er i besiddelse af en mail, du har sendt ud til lærerkollegiet i 2017, hvor du har ændret en karakter. Og det er derfor, jeg spørger.

»Ja, hvor jeg har ændret en karakter.«

Hvor du har hævet en karakter fra 10 til 12.

»Nå ja, det er en klagesag.«

Ja, det er det til dels. Nu ville du gerne have, vi blev mere konkrete, så lad os tage fat i den.

»Jamen, det er fint. Ja. Jamen det er rigtigt, der var en klagesag i 2017, hvor jeg efterfølgende skrev til lærerne, at jeg havde lavet en fejl. Den klagesag kørte fuldstændig efter bogen.«

Jeg kan af gode grunde ikke vide, hvad der er sket inde i det eksamenslokale. Og det har du også svært ved, ikke? Men jeg synes, det er interessant, at du vælger at gå med elevens egen vurdering af hendes præstation i stedet for en censor og en lærers.

»Nej, nej! Nej, det gør jeg ikke. Jeg kigger på klagen, og den kan jo handle om flere forskellige ting, den kan handle om eksamens gennemførelse eller eksamensgrundlaget, og det skal jeg sidde og vurdere med de akter, der er på sagen.«

»Og den vurdering, jeg foretog, var, at eleven skulle have medhold i klagen, og så skulle hun have haft en omprøve. Jeg lavede så den fejl, at jeg hævede karakteren og skrev en afgørelse til eleven om det.«

Ifølge vores oplysninger arbejder elevens mor på skolen, og hendes far har holdt foredrag på skolen flere gange. Hvad tænker du om, at du går ind og vurderer en elev gunstigt på den måde, når hun har den tilknytning?

»Ved du hvad, jeg tænker? Jeg tænker, at de insinueringer er gift for en skole. Og jeg har hørt det før. Ikke med faren, men jeg har hørt på vandrørene, at der er noget om, at den her sag blev afgjort, og at det spillede ind. Ved du hvad, jeg oplever? Jeg oplever, at medarbejderne på den her skole, ligesom medarbejderne på alle andre skoler i landet, er professionelle, saglige, dygtige og ordentlige.

Men det er jo ikke deres professionalitet, der bliver angrebet eller sat spørgsmålstegn ved her, det er jo din egen, du skal forholde dig til.

»Men det er jo det samme, ikke? Det der med at begynde at insinuere, at jeg skulle. At fordi det er en medarbejders barn, der har en eksamensklage, så skulle jeg ikke kunne håndtere det. Hvem skulle så?«

