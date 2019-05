»Det er helt mærkeligt at stå og kigge i den her retning. For snart 30 år siden sad jeg jo selv i auditorierne og kiggede den anden vej, ligesom I gør nu.«

Det var en kronprins Frederik med overskud, der fredag i Per Kirkeby Auditoriet på Aarhus Universitet gik på talerstolen foran næsten 500 deltagere ved MatchPoints 2019, en akademisk konference om ledelse.

Tronfølgeren, som selv lægger navn til Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, der åbnede nøjagtig for et år siden i forbindelse med hans 50 års fødselsdag, tog i sin tid kandidatuddannelsen i statskundskab ved netop Aarhus Universitet.

Og han kom da også helt i det nostalgiske hjørne og afslørede en flig af, hvad hans egen studietid også blev brugt til i Smilets By, da han opfordrede de mange forsamlede forskere, erhvervsfolk og beslutningstagere til at suge til sig af viden fra konferencen, så samfundet fremover bedst muligt drager nytte af det.

»Den ultimative ambition for MatchPoints er, at vi bliver bedre til ledelse. Såvel i det offentlige, i private virksomheder og i organisationerne. Altså … i hvert fald efter fredagsbaren,« sagde Kronprinsen til et latterbrøl fra salen.

Han brugte en del af sine 20 minutter foran forsamlingen til at tale om ledelse også i det frivillige arbejde i foreningslivet, der er så unikt for Danmark.

»Mange af dem, der er offentlige eller private ledere, har to hatte på. De bruger også en stor del af deres tid på frivilligt arbejde i foreninger. Ligesom så mange andre i Danmark. Det skal vi påskønne og holde fast i,« sagde han.