Kort efter Therese Raabo Fischer havde begravet sin elskede mand og faren til parrets to børn, skulle hun tilbage på arbejde. Nu har hendes borgerforslag om fire måneders sorgorlov til den tilbageværende forælder fået 50.000 underskrifter.

Og det vækker glæde blandt flere politikere.

»Jeg tror, at mange kan sætte sig i Thereses sted og har kunnet forestille sig den forfærdelige situation, hvor man både mister sin partner og samtidig skal være der for sine børn. Jeg håber, at det kan blive realiseret, hvilket kræver, at vi sætter os sammen og finder pengene,« siger Konservatives Mette Abildgaard og fortsætter:

»Jeg håber, de fleste kan se det uretfærdige, og at man vil være med til at hjælpe familier på det mest sårbare tidspunkt.«

Mette Abildgaard håber, at borgerforslaget kan blive realiseret. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Abildgaard håber, at borgerforslaget kan blive realiseret. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

I Danmark får man i dag ingen sorgorlov, når man har børn under 18 år, og den anden forælder mister livet. Fraværet skal man derimod aftale med sin arbejdsgiver.

Og mens Therese Raabo Fischer og hendes to børn stod i deres livs sorg, bankede jobcentret på døren. Dét fik den opløste mor til at stille borgerforslaget, der skulle hjælpe andre familier i en lignende situation.

Det er der således mulighed for nu. Og står det til Nick Zimmermann, beskæftigelsesordfører i Dansk Folkeparti, kan det ikke gå hurtigt nok.

»Det bakker vi helhjertet op om, og vi foreslog det allerede i 00erne. Det er forfærdeligt for de mennesker, der bliver ramt af sorg og så tvunget tilbage på arbejdsmarkedet. Der har man brug for tid til at komme sig,« siger han og fortsætter:

8. juni 2023 mistede Therese Raabo Fischer sit livs kærlighed og faren til parrets børn. Men midt sorgen blev hun tvunget tilbage på arbejdsmarkedet. Foto: Privat Vis mere 8. juni 2023 mistede Therese Raabo Fischer sit livs kærlighed og faren til parrets børn. Men midt sorgen blev hun tvunget tilbage på arbejdsmarkedet. Foto: Privat

»Det er bekymrende, at det ikke er blevet vedtaget endnu. Vi vil gøre alt, vi kan, for at det sker.«

Borgerforslaget blev stillet af Therese Raabo Fischer den 14. september sidste år. Midt i den mest sårbare tid i hende og børnenes liv. At det allerede har nået det gyldne antal underskrifter for at blive taget op i Folketinget, er derfor en stor lettelse – og sejr – for hende.

»Det er selvfølgelig stillet på baggrund af Tommys død, så det er kontrastfyldt. For ham, jeg havde allermest lyst til at dele glæden med, var her ikke mere. Jeg er stolt over, at der nu kan blive ændret på det – og bliver lykkelig, hvis det kan hjælpe andre, der kommer til at stå i en lignende situation,« udtalte hun til B.T. torsdag.



En anden politiker, der er glad for, at Therese Raabo Fischer valgte at tage sagen i egen hånd, er Katrine Robsøe, der er beskæftigelsesordfører i Radikale Venstre.

Hun fik en »kedelig overraskelse,« da hun i forbindelse med borgerforslaget blev gjort opmærksom på de vilkår, den tilbageværende forælder står i.

»Det er godt, at vi nu er tvunget til at tage det op. Nu skal vi have en dialog med arbejdsgiverne i gang, for det er nødvendigt, at der bliver taget ordentligt hånd om det her, også så man kan få børnene ordentligt igennem sorgen,« siger Robsøe.

B.T. har kontaktet samtlige beskæftigelsesordførere angående borgerforslaget. De resterende partier er endnu ikke vendt tilbage.