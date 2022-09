Lyt til artiklen

En konservativ offensiv er under opsejling, hvor formand Søren Pape Poulsen blæser til kamp.

Han udfordrer nu statsminister Mette Frederiksen til en debat. Men det er ganske kort tid siden, at de tre statsministerkandidater mødtes til debat sidst, så hvad er der af nyt at bringe til torvs?

»Statsministeren talte usandt i den forrige debat. Socialdemokratiet er nok det parti i Danmark, der er bedst til at føre negativ kampagne,« siger Søren Pape Poulsen til B.T.

Pape fortalte torsdag til B.T. om en af de sager, der har fyldt i mediebilledet, hvor han i 2018 var på ferie i Den Dominikanske Republik.

Her besøgte han sammen med daværende ministre Mai Mercado og Inger Støjberg både præsident, udenrigsminister og justitsminister i landet.

Det har fået stor kritik, og har fået udenrigsminister Jeppe Kofod til at bede om en redegørelse fra Pape. Det ser Pape som rent valgflæsk og brug af embedsværket til at føre valgkamp.

Det er også en af grundene til, at han nu udfordrer statsministeren til debat.

»Jeg synes, hun skal stilles til regnskab for de usandheder, hun går og siger. Jeg vil gerne høre, om Socialdemokratiet rent faktisk har en politik, eller om de vil bruge hele valgkampen på at kritisere os andre. Derfor udfordrer jeg hende til en debat.«

Føler du dig personligt fornærmet over den måde, Socialdemokratiet fører kampagne på?

»Nej, jeg synes bare, det nærmer sig et nyt lavpunkt. De bliver ved med at tale bevidst usandt.«

Hvad tænker du om det øgenavn, som dig og Ellemann har fået; Dupond og Dupont?

»Det tager jeg ganske roligt.«

Lige med det øgenavn lykkedes hun måske med at udstille, hvor enige dig og Jakob Ellemann-Jensen er. Det kunne godt blive set som en svaghed i valgkampen. Kommer du til at være mindre enig med Jakob Ellemann-Jensen?

»Jeg kommer til at sige, hvad Konservative mener. For mig er det ikke et mål at være uenig med nogen. For mig er det et mål at fortælle vælgerne, hvad mit parti vil.«

Inviterer du også Jakob Ellemann-Jensen for at have en allieret i debatten mod Mette Frederiksen?

»Jamen, det er helt åbent. Jeg tager den rigtig gerne selv, men jeg har ikke ønske om at lukke nogen ude, hvis Jakob Ellemann gerne vil deltage.«

»Jeg vil bare gerne i debat med Mette Frederiksen, for i sådan en debat, kan hun ikke give ordet videre til sin finansminister,« siger Pape og refererer til et pressemøde, hvor Mette Frederiksen flere gange undgik spørgsmål om, hvorvidt hun havde sagt noget faktuelt forkert, ved at sende spørgsmålet videre til sin finansminister.

Venstre oplyser til B.T., at de meget gerne stiller op til en eventuel debat.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, afviser blankt Papes anklager.

»Jeg tolker det som, at Pape forsøger at komme væk fra sagens substans. Nemlig at hans sag blev afsløret i medierne, og at han under sin badeferie har holdt en række møder med toppolitikere i Den Dominikanske Republik,« lyder det.

Om Mette Frederiksen vil tage imod partilederens udfordring er sværere at sige.

»DR og TV 2 kommer til at holde flere debatter, så der er rig anledning for dem at mødes. Så håber jeg, at han i den forbindelse vil blive klarere på, hvilke 39.000 ansatte det offentlige kan undvære.«

Men vil statsministeren tage imod udfordringen?

»Det er som sagt ikke mig, der styrer statsministerens kalender. Nu er der ikke engang udskrevet valg, og vi er sådan set i gang med at løse konkrete problemer - senest den hjælpepakke vi fremlagde fredag, og som Konservative selv indgår i,« siger Rasmus Stoklund til B.T.