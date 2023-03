Lyt til artiklen

Hovedbestyrelsesmedlem og medstifter af Nye Borgerlige Svend Pedersen bliver nu omdrejningspunkt for en ny sag.

Svend Pedersen hyrede i 2015 den kontroversielle danske politiker og formand for partiet Stram Kurs Rasmus Paludan som advokat i en injuriesag og undlod herefter at betale Paludan hans salær.

B.T. er i besiddelse af en dom fra retten på Frederiksberg fra 15. november 2016, hvor Svend Pedersen uden forbehold dømmes til at betale Paludan Advokatkontor Aps, som er Rasmus Paludans firma, 18.750 kroner samt 4.000 kroner i sagsomkostninger.

B.T. har talt med Rasmus Paludan, som forklarer, at han siden har trukket Svend Pedersen i fogedretten, men alligevel har han ikke fået sin betaling.

»Jeg føler mig snydt. Så meget kan jeg da sige. Det var jo en tillidserklæring fra mig dengang, at jeg ikke krævede et depositum, men han virkede meget troværdig,« siger Rasmus Paludan.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

B.T. kunne i denne uge afdække, at Svend Pedersen, som er nær ven af Pernille Vermund og hendes eksmand Lars Tvede, havde skrevet adskillige særdeles nedsættende ytringer om flere danske politikere og embedsmænd.

Han har for eksempel skrevet, at han mente, at statsminister Mette Frederiksen er »fullblown psykopat«, at SFs Pia Olsen Dyhr er en »storkorrupt magtgal kælling«, og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, benævnte han »kommunistbøsserøven«.

Derudover havde han skrevet på det sociale medie MeWe, at nogen burde give politiet 'nogle prygl', i forbindelse med at politiet havde trukket stavene, da en Men In Black-demonstration udviklede sig voldsomt.

Svend Pedersen havde også tabt en injuriesag til sin tidligere partifælle og kompagnon Anahita Malakians, som retten mente, han uberettiget havde beskyldt for tyveri og hærværk. Han havde desuden kaldt hende blandt andet for en »skingrende bimlende vanvittig kvinde.«

Foto: BONNERUP CLAUS

Rasmus Paludan er skeptisk over for, om han får sine penge.

»Han har ikke betalt en øre endnu og ikke reageret på henvendelser, så der er desværre ikke noget, der tyder på, at jeg får pengene foreløbig,« siger Rasmus Paludan.

Hvordan har du det med det?

»Det, synes jeg, er urimeligt. Jeg ydede jo et almindeligt stykke arbejde, så derfor bør jeg jo få betaling for det. Det mener retten jo også.«

Ved du, hvorfor Svend Pedersen lige valgte dig som advokat? Du er jo en kontroversiel person?

»Det ligger jo nogle år tilbage, så jeg ved ikke, hvor kontroversiel jeg var dengang. Men jeg havde en del klienter i det miljø, hvor der huserer en del anarkikapitalister, som har de her holdninger om det fuldstændigt frie marked og handler med bitcoin og den slags.«

Svend Pedersen omtaler her Mette Frederiksen som »fullblown psykopat«. Vis mere Svend Pedersen omtaler her Mette Frederiksen som »fullblown psykopat«.

Svend Pedersen har flere gange talt om, at han selv har handlet med bitcoin. På hans private YouTube-kanal kan man også se ham i selskab med den danske bitcoin-millionær Niklas Nikolajsen og Lars Tvede.

Hverken Svend Pedersen, Pernille Vermund eller Nye Borgerliges organisatoriske næstformand Jesper Hammer er vendt tilbage efter B.T.s henvendelser.

Lørdag opfordrede Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen ,ellers Nye Borgerligetil »at komme ud af busken« og tage afstand for Svend Pedersens ytringer og adfærd. Han mente, at man i modsat fald måtte lægge til grund, at Svend Pedersen repræsenterede Nye Borgerliges holdninger.