Hvis der er noget, der i den grad har kendetegnet Lars Løkke Rasmussens parti Moderaterne det seneste år, har det været personhistorier.

Opsigtsvækkende sager, der siden partiet kom i Folketinget ved valget i efteråret 2022 har betydet, at Moderaterne har mistet tre medlemmer af folketingsgruppen.

Senest var det den 28-årige Mike Fonseca, der blev smidt ud med raketfart efter det kom frem, at han var blevet kæreste med en 15-årige folkeskoleelev.

Derfor forsøgte B.T. lørdag til Moderaterne årsmøde at få Lars Løkke Rasmussen til at forklare, om man i dag arbejder på en anden måde med at baggrundstjekke potentielle kandidater til partiet.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at I i Moderaterne har haft så mange personsager, at det kan fylde en lille bus – om man vil. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan I i dag arbejder med at baggrundstjekke de kandidater, I stiller op?



»Det er da vist en meget lille bus. Hvordan definerer du en bus?«

Vi kunne også lade være med at tale om busser, og I stedet svare på spørgsmålet, der handler om, hvordan I i dag baggrundstjekker jeres kandidater?

»Jo jo. Men jeg vil da gerne lige angribe de forudsætninger, du spørger ud fra. Du siger, vi har personsager, der kan fylde en hel bus. Altså… måske en tandemcykel. Det har vi haft. Det har man også i andre partier. Også i partier, jeg selv har været medlem af,« sagde Lars Løkke Rasmussen.

Udtrykket klovnebus har forfulgt Moderaterne siden den politiske kommentator Lars Trier Mogensen i et program på TV 2 sidste år kaldte partiet for »en klovnebus, man ikke kan basere et flertal på«.

Begrebet er siden blevet ganske flittigt brugt i takt med at forskellige kulørte personsager har ramt partiet.

Læs også Jeppe Søe lavede baggrundstjek af Jon Stephensen før valget

Men man har altså nu ændret på, hvordan partiet tjekker op på kandidater, lød det fra Løkke.

»I forhold til kommunalvalget, har vi arbejdet med at udpege nogle projektledere. Vi har 87 på plads, der har det her særlige ansvar. Vi har et udvalg. Det betyder, at når der er kandidater, der henvender sig til kommunalbestyrelsen, så har vi med afsæt i det lokale en grundig snak med dem,« sagde han.

Men det er jo ikke altid, at kandidaterne selv fortæller om alt i deres fortid. Jeppe Søe baggrundstjekkede eksempelvis Jon Stephensen. Så kan du ikke forklare, om I nu arbejder med noget systematisk research af kandidaterne eller bruger andre greb, der kan hjælpe jer med at tage de her personsager i opløbet?

»Det synes jeg, du skal tage en samtale med vores partisekretær om,« afsluttede Lars Løkke Rasmussen før han gik videre til et andet spørgsmål.

Umiddelbart efter folketingsvalget i 2022 blev Moderaterne ramt af den første personsag. Her var det Kristian Klarskov, der viste sig slet ikke at være den succesfulde iværksætter, som både han selv og Lars Løkke Rasmussen havde sagt, han var.

Derefter var det Jon Stephensen, der forlod partiet efter anklager om både dokumentfalsk, grænseoverskridende adfærd og upassende beskeder til en 19-årige kvinde, der var tilknyttet Moderaternes ungdomsafdeling.

Både Jon Stephensen og Mike Fonseca er i dag løsgængere i Folketinget.

Lyt til B.T.s politiske podcast Slottet & Sumpen her eller hvor du ellers lytter til podcast.