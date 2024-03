Statminister Mette Frederiksen afviser, at danskerne behøver at 'preppe', altså aktivt forberede sig på at håndtere og overleve nødsituationer.

Men flere af hendes kolleger i Folketinget er tilsyneladende uenige. De gør det selv. Det viser en rundspørge, B.T. har lavet blandt alle Folketingets politikere.

To af dem er Kristian Bøgsted fra Danmarksdemokraterne og Carl Valentin fra Socialistisk Folkeparti.

»Jeg har forberedt mig, så jeg kan klare mig en lille uges tid. Jeg synes, det er god stil at være parat. Så har man ikke behov for at hamstre, hvis krisen skulle ramme,« fortæller Carl Valentin i et skriftligt svar til B.T. og fortsætter:

»Det er i min optik både at udvise samfundssind og lidt som en lille forsikringsordning på samme tid.«

Selvom Carl Valentin er forberedt på krise, så ser han ikke sig selv som 'prepper', som er det, man kalder folk, der har gjort ekstra meget ud af at forberede sig på en eventuel krise.

»Det er ikke noget, der fylder i min hverdag, og jeg identificerer mig ikke som 'prepper' eller noget som helst,« siger Valentin.

Den frivillige organisation Beredskabsforbundet har lavet en liste over fornødenheder, man med fordel kan anskaffe sig. Du kan læse listen i faktaboksen.

Beredskabsforbundets anbefalinger: Beredskabsforbundet har udarbejdet en liste over ting, der kan være gode at have i hjemmet, hvis ulykken pludselig skulle ske: Vand

Dåsemad, brød, havregryn

Medicin

Stearinlys og lighter

Lommelygte

Batterier eller powerbanks

Batteridrevet radio

Varmt tøj

Sovepose/tæpper

Førstehjælpssæt

Desinficerende håndsprit/vådservietter

Kontanter

»Jeg har næsten alt på listen plus nogle andre ting, så vi som familie kan klare os selv i nogle dage,« skriver Danmarksdemokraternes Kristian Bøgsted til B.T.

Det er ikke noget nyt for Bøgsted:

»Det er noget, jeg har haft i efterhånden mange år, da jeg mener, det kun er sund fornuft at have et lille lager, så man kan klare sig selv i lidt tid,« skriver han og fortsætter:

»Ud over det meste af det på listen her har vi også en gasvarmer og selvfølgelig gas dertil.«

Torsdag kom det frem at beredskabstyrelsen arbejder på en plan for, hvordan danskerne kan forberede sig derhjemme. I Sverige har man allerede fået besked på at forberede sig.

B.T. har også beskrevet, hvordan Danmarksdemokraternes Søren Espersen og Liberal Alliances Lars-Christian Brask har forberedt sig på en krisesituation.

Brask har for nylig købt specielle filtersugerør, så han kan drikke urent og snavset vand. Han har testet dem:

»Det smager ikke som rent vand, men det er jo bare som en ekstra sikkerhed, i tilfælde af at der ikke er forsyning,« fortæller LA-politikeren.