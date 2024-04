Nød du forårsvarmen og solens stråler i går?

Så kan du roligt glæde dig til denne uge.

For efter en noget kølig og plaskvåd start på foråret, har vejrguderne nu en helt anden menu til os danskere:

Lune temperaturer, tørt vejr … og masser af sol.

Og det gælder hele ugen.

»Så ja, foråret er vist kommet for at blive. Alt tyder på, at den rekordvåde april nu afløses af en tør og lun start på maj,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Andy L. Ahumada i en kommentar.

Hele ugen lover DMI således op mod 20 grader med de højeste temperaturer mod vest.

»Og hvis det ikke vil være nok, vil dagene også blive krydret med en masse sol og tørt vejr,« lyder det fra Andy L. Ahumada.

Mandagen vil dog blive en anelse køligere med mellem 12 og 17 grader. Til gengæld er vinden løjet af, så den i dag kun bliver svag til jævn.

Solen får vi også i dag en del at se til – bortset fra bornholmerne, der får skyet vejr det meste af dagen.

Det er i øvrigt ikke kun dagstemperaturerne, der har fået et ordentligt nøk opad.

Hvor der får få dage siden var nattefrost over store dele af landet, vil temperaturen i denne uge ligge på mellem fem og ti grader om natten.

Eller på samme niveau, som dagstemperaturerne var store dele af sidste uge.

Ja, foråret er så sandelig kommet til Danmark.