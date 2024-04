Søndag aften omkom to personer i en ulykke i Sverige.

En ulykke, som efterlader en del ubesvarede spørgsmål.

Sikkert er det, at en bil kørte direkte igennem en færge ved Norrtälje nordøst for Stockholm og endte i vandet, og at begge personer i bilen – som var omkring 75 år gamle – omkom. Det skriver Aftonbladet.

Men hvorfor føreren ikke standsede og parkerede bilen på færgen, er stadig uvist.

»Vi skal afhøre vidner og kaptajnen for at høre, om nogen har set noget,« siger politiets pressetalsmand Mats Eriksson til Aftonbladet.

Han tilføjer, at dødsfaldene lige nu efterforskes som en trafikulykke – men at det kan ændre sig.

Ulykken skete kort efter klokken 18 søndag aften ved Furusund udenfor Norrtälje.

Først efter 50 minutters søgning fik dykkere bjærget de to personer fra bilen, og da var det for sent at redde deres liv.