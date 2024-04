Hvis han ikke klippede sine dreadlocks af, ville han blive fyret.

Det er blot en af de påstande om diskrimination, som har fået en tidligere medarbejder til at sagsøge Kanye West. Med bred pensel beskriver medarbejderen, at rapperen behandlede sorte medarbejdere dårligere end hvide. Og det skal koste.

I søgsmålet, som ifølge People blev indleveret ved en domstol i Los Angeles fredag, retter den tidligere sikkerhedsvagt Benjamin Deshon Provo en række anklager om diskrimination mod sin tidligere arbejdsgiver.

Blandt andet beskriver han, hvordan Kanye West »hyppigt skældte sorte medarbejdere ud og skreg af dem«.

Og hvordan sorte medarbejdere uden nogen åbenlys grund fik mindre i løn end deres hvide kollegaer.

Benjamin Deshon Provo beskriver, at han i august 2021 begyndte at arbejde for rapperen og undervejs både havde til opgave at passe på rapperen, men også sørge for sikkerheden på rapperens Sunday Services og Donda Academy.

I forbindelse med arbejdet hos Donda Academy fik han og andre ansatte angiveligt besked på »at skille sig af med alle bøger relateret til Martin Luther King Jr., Malcom X og andre prominente personer i det sorte samfund«.

Generelt oplevede sorte ansatte ifølge sagsøgeren, at Kanye West »altid var grov, aggressiv og nedværdigende« over for dem.

Langt hår førte til fyring

I april 2023 blev Benjamin Deshon Provo så fyret.

Forud for afskedigelsen havde rapperen angiveligt krævet, at han og andre sorte ansatte barberede deres hår af.

Sikkerhedsvagten havde på daværende tidspunkt dreadlocks.

Og han nægtede.

»Fordi han ikke efterlevede kravet fra Kanye West, begyndte John Hicks (manager, red.) og Kanye West at lægge pres på. Kanye blev mere og mere aggressiv og krævende og sagde: 'Det er på tide, at I barberer jeres hår af. Det er ikke for sjov.'«

Pres til trods nægtede Benjamin Deshon Provo fortsat.

»Derefter henvendte John Hicks sig til sagsøgeren og sagde: 'Kanye har sagt, at jeg skulle sige til ham med dreadlocks, at han skal barbere sit hoved, ellers bliver han fyret.'«

Og det blev han så.

Uberettiget, mener han, hvorfor han nu kræver erstatning.

Flere sager

Ikke alene vil han godtgøres for fyringen, han søger også erstatning for diskrimination, repressalier, et fjendtligt arbejdsmiljø og overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Og så vil han også have sine advokatomkostninger dækket af rapperen.

Kanye West har ikke reageret på de voldsomme anklager, der i øvrigt ikke står alene.

Tidligere i april sagsøgte en anden tidligere medarbejder – Trevor Phillips – ham for »diskrimination, antisemitisme og Hitler-forgudelse«.

Også han anklager rapperen for at behandle særligt sorte mennesker dårligt, skriver People.

Også Trevor Phillips vil have Kanye West til at give et økonomisk plaster på såret. I den konkrete sag kræves der 35.000 dollar i erstatning.